Khu vực này của Hà Nội có loạt dự án hạ tầng và siêu đô thị, dòng tiền nhà đầu tư đổ về, thị trường thổ cư và chung cư thứ cấp dự báo tăng

Khu Đông được kỳ vọng dẫn dắt thanh khoản năm 2026.

Khu Đông trở thành điểm sáng tăng trưởng của thị trường chuyển nhượng

Theo báo cáo được tổng hợp từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, năm 2025, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận khoảng 109.000 giao dịch. Trong đó, căn hộ chung cư tiếp tục là loại hình dẫn dắt thị trường, chiếm 63% tổng giao dịch, thổ cư chiếm khoảng 25% thị phần, phần còn lại thuộc về thấp tầng và các loại hình khác.

Đáng chú ý, tỷ trọng giao dịch tại khu Đông tăng 15% so với năm trước và tương đương khu Tây, trong khi khu Tây ghi nhận mức giảm về lượng giao dịch so với năm 2024 (giảm 23%). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển rõ nét từ khu Tây sang khu Đông.

Ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group nhận định rằng trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về những khu vực có nền tảng phát triển rõ ràng và dư địa tăng giá còn lớn.

Theo ông Tiến khi mặt bằng giá tại khu vực lõi đã thiết lập ngưỡng cao, dòng tiền sẽ tái phân bổ về những địa bàn hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và quy hoạch dài hạn, thay vì tiếp tục dồn vào các khu vực đã bão hòa.

Thị trường thổ cư năm 2025 ghi nhận khoảng 27.700 giao dịch, giảm 34% so với năm trước chủ yếu do nhu cầu đầu tư suy giảm khiến giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm mua để ở.

Tuy nhiên, diễn biến theo quý cho thấy tín hiệu tích cực hơn vào cuối năm. Quý IV/2025 ghi nhận khoảng 8.100 giao dịch, tăng 31% so với quý trước. Trong đó, khu Đông có mức tăng mạnh nhất, đạt 48% theo quý.

Thị trường thứ cấp cao tầng 2025 ghi nhận giao dịch đạt 35.000 căn, gần tương đương 2024 (35.300 căn) ghi nhận sự dịch chuyển dòng tiền theo khu vực, trong đó khu Đông ghi nhận tăng 24%, ngược lại khu Tây giảm 10% theo năm.

Theo khảo sát năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, lượng lớn người mua nhà tại khu Đông là nhóm nhà đầu tư. Động lực chính của nhóm khách hàng này đến từ kỳ vọng vào tiềm năng cho thuê trong tương lai, đồng thời họ cũng đặt niềm tin vào uy tín của các chủ đầu tư lớn, chất lượng xây dựng, tiện ích đồng bộ của các đại đô thị trong khu vực.

Năm 2026, thị trường chung cư thứ cấp và thổ cư Hà Nội được dự báo tăng nhẹ

Ông Trần Minh Tiến nhận định: "Thị trường bất động sản Hà Nội nói chung và thị trường thứ cấp nói riêng năm 2026 được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, hạ tầng và quy hoạch Thủ đô tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời nhu cầu mua ở thực vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi các chính sách giãn dân của thành phố đang liên tục được đẩy mạnh."

Trong năm 2026, thị trường thổ cư Hà Nội được dự báo phục hồi khoảng 10% so với năm 2025. Trong đó, Khu Đông được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ khi một loạt cơ sở hạ tầng và siêu dự án được xây dựng ở khu vực này.

Song song, thị trường chung cư thứ cấp được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định khi nguồn cung chuyển nhượng gia tăng và nhu cầu ở thực tập trung vào các dự án trung – cao cấp có kết nối thuận tiện. Khu Đông được kỳ vọng không chỉ dẫn dắt thanh khoản mà còn từng bước định vị là cực tăng trưởng mới của Thủ đô trong chu kỳ phát triển tiếp theo.