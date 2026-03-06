Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu hàng va vào cầu Ghềnh, 6 người bị thương, đường sắt Bắc – Nam tạm gián đoạn

06-03-2026 - 16:13 PM | Bất động sản

Trưa 6-3, cơ quan chức năng phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ tàu chở hàng trên sông Đồng Nai va chạm vào cầu Ghềnh, khiến nhiều người bị thương và làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn tàu tông trụ cầu Ghềnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h15 cùng ngày, tàu chở hàng mang số hiệu NP84xx lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ cầu Hóa An về cầu Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh vào nhịp giữa của cây cầu.

Cú va chạm khiến 6 xe máy đang di chuyển trên phần cầu đường bộ bị mất thăng bằng, đổ dồn vào lan can. Vụ việc làm nhiều người bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, tiếng va chạm phát ra rất lớn, khiến nhiều người đang lưu thông trên cầu hoảng hốt. Sau sự cố, một số hạng mục của cầu bị ảnh hưởng, trong đó phần lan can đường bộ hư hỏng và đường ray tàu hỏa có dấu hiệu bị xô lệch.

Lãnh đạo phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp xử lý sự cố.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ngành đường sắt đã tạm thời phong tỏa khu gian Biên Hòa – Dĩ An và hai đầu cầu Ghềnh.

Cầu Ghềnh là cây cầu kết hợp đường sắt và đường bộ (dành cho xe máy) bắc qua sông Đồng Nai, nối cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) với phường Biên Hòa.

Cách đây đúng 10 năm, vào tháng 3-2016, tại cây cầu này từng xảy ra sự cố nghiêm trọng khi một tàu kéo sà lan di chuyển trên sông Đồng Nai đâm vào trụ cầu, khiến hai nhịp cầu sập xuống sông. Sau vụ việc, cầu Ghềnh đã được xây dựng lại và đưa vào sử dụng như hiện nay.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm và khắc phục sự cố.

Theo Lâm Thiện

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Tân Á Đại Thành mong muốn điều gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

CEO Tân Á Đại Thành mong muốn điều gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội? Nổi bật

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

Khu vực này của Hà Nội có loạt dự án hạ tầng và siêu đô thị, dòng tiền nhà đầu tư đổ về, thị trường thổ cư và chung cư thứ cấp dự báo tăng

Khu vực này của Hà Nội có loạt dự án hạ tầng và siêu đô thị, dòng tiền nhà đầu tư đổ về, thị trường thổ cư và chung cư thứ cấp dự báo tăng

16:10 , 06/03/2026
KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

16:04 , 06/03/2026
Làm đúng để đưa nhà ở xã hội về giá trị nhân văn ban đầu

Làm đúng để đưa nhà ở xã hội về giá trị nhân văn ban đầu

16:00 , 06/03/2026
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn qua phường Dương Nội: "Nút thắt" 200m chưa được gỡ!

Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn qua phường Dương Nội: "Nút thắt" 200m chưa được gỡ!

15:58 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên