Tàu hàng va vào cầu Ghềnh, 6 người bị thương, đường sắt Bắc – Nam tạm gián đoạn

Hiện trường vụ tai nạn tàu tông trụ cầu Ghềnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h15 cùng ngày, tàu chở hàng mang số hiệu NP84xx lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ cầu Hóa An về cầu Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh vào nhịp giữa của cây cầu.

Cú va chạm khiến 6 xe máy đang di chuyển trên phần cầu đường bộ bị mất thăng bằng, đổ dồn vào lan can. Vụ việc làm nhiều người bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, tiếng va chạm phát ra rất lớn, khiến nhiều người đang lưu thông trên cầu hoảng hốt. Sau sự cố, một số hạng mục của cầu bị ảnh hưởng, trong đó phần lan can đường bộ hư hỏng và đường ray tàu hỏa có dấu hiệu bị xô lệch.

Lãnh đạo phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp xử lý sự cố.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ngành đường sắt đã tạm thời phong tỏa khu gian Biên Hòa – Dĩ An và hai đầu cầu Ghềnh.

Cầu Ghềnh là cây cầu kết hợp đường sắt và đường bộ (dành cho xe máy) bắc qua sông Đồng Nai, nối cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) với phường Biên Hòa.

Cách đây đúng 10 năm, vào tháng 3-2016, tại cây cầu này từng xảy ra sự cố nghiêm trọng khi một tàu kéo sà lan di chuyển trên sông Đồng Nai đâm vào trụ cầu, khiến hai nhịp cầu sập xuống sông. Sau vụ việc, cầu Ghềnh đã được xây dựng lại và đưa vào sử dụng như hiện nay.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm và khắc phục sự cố.