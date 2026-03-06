Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường

Chia sẻ về vấn đề này tại talk "Bàn cờ bất động sản 2026", ông Nguyễn Xuân Lộc – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn My Second Home (MSH Group) cho rằng việc

Vị Chủ tịch MSH Group cũng cho rằng lãi suất cao hay thấp thực tế chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của nhà đầu tư, chứ không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường.

Câu hỏi “lãi suất tăng thì thị trường bất động sản có bị ảnh hưởng hay không?” là điều mà nhà đầu tư đã nghe rất nhiều từ đầu năm đến nay. Ông Lộc cho biết trong quá khứ từng có giai đoạn thị trường trải qua mức lãi suất rất cao, có thời điểm lên tới 15–17%, và khi đó tâm lý đầu tư thực sự bị tác động mạnh.

Nhưng nếu so sánh với hiện tại thì bối cảnh hoàn toàn khác.Trước đây câu chuyện lãi suất mà còn đi kèm nhiều biến động lớn từ các vụ việc pháp lý, dẫn đến tâm lý thận trọng lan rộng trong giới đầu tư. Trong khi đó, ở thời điểm hiện nay nhu cầu thực về nhà ở vẫn luôn tồn tại và thậm chí ngày càng lớn.

Theo ông Lộc, nhu cầu về chỗ ở cũng giống như các nhu cầu cơ bản khác của con người như ăn, mặc – đây là nhu cầu thiết yếu của xã hội: Khi kinh tế phát triển, nhu cầu nhà ở cũng thay đổi theo hướng nâng cấp chất lượng. Người có nhà nhỏ muốn chuyển sang nhà rộng hơn, người đã có nhà rộng lại muốn không gian sống đẹp và tiện nghi hơn.

Điểm khác biệt quan trọng của giai đoạn hiện nay còn là niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. “Chúng ta hãy tự hỏi: trong 5–10 năm tới, Việt Nam có tiếp tục tăng trưởng hay không? Tôi tin rằng hầu hết những người làm kinh doanh đều có niềm tin rất mạnh vào điều đó”, ông Lộc nói.

Theo lãnh đạo MSH Group, một trong những yếu tố củng cố niềm tin thị trường là việc đầu tư công và hạ tầng vẫn đang được đẩy mạnh. Khác với nhiều giai đoạn khủng hoảng trước đây, khi kinh tế khó khăn thường kéo theo việc đầu tư công co lại. Hiện nay Việt Nam vẫn duy trì tốc độ đầu tư hạ tầng lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế vẫn được duy trì, dù dòng vốn được định hướng thận trọng hơn đối với bất động sản. Nhà nước không muốn dòng tiền chảy quá mạnh vào bất động sản, nhưng nếu doanh nghiệp vay vốn để sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực khác thì vẫn có những gói lãi suất ưu đãi.

Khi các ngành kinh tế phát triển và tạo ra lợi nhuận, thì nhu cầu mua nhà chắc chắn sẽ quay trở lại. Theo ông Lộc, cách điều hành này thực chất giúp nền kinh tế phát triển bền vững hơn, thay vì để dòng vốn tập trung quá nhiều vào một lĩnh vực.

Một điểm đáng chú ý khác, theo lãnh đạo MSH Group là chính sách tín dụng hiện nay được điều hành theo hướng linh hoạt... Nếu thị trường có dấu hiệu chậm lại, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể điều chỉnh chính sách để hỗ trợ.

Theo ông Lộc, trong bối cảnh lãi suất đang ở trạng thái “tranh tối tranh sáng”, thị trường chắc chắn sẽ xuất hiện những thay đổi về chính sách bán hàng từ phía chủ đầu tư. Một số doanh nghiệp đã lựa chọn chiến lược: thay vì hỗ trợ lãi suất ngân hàng, họ giảm trực tiếp giá bán để thu hút người mua có sẵn dòng tiền. Và thực tế những sản phẩm tốt với mức giá hợp lý vẫn được những khách hàng có năng lực tài chính tranh nhau.

Bên cạnh yếu tố giá, vị Chủ tịch MSH Group cho rằng cách đầu tư bất động sản đang thay đổi. Dòng tiền không bao giờ đứng yên. Những đồng tiền thông minh luôn tìm nơi trú ẩn và sinh lời tốt hơn. Vì vậy tôi cho rằng ngay trong giai đoạn này, thị trường vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư đủ tỉnh táo”, ông Lộc nhận định.

Ông Lộc cũng chia sẻ thời gian gần đây ông nhận được rất nhiều lời nhờ vả của những nhà đầu tư bất động sản lâu năm, những "cá mập" thật sự: Thị trường có sản phẩm nào tốt không? Có hàng nào "ngon" không?.

Chủ tịch MSH Group khẳng định với chính sách điều hành tín dụng đang được thực hiện theo hướng linh hoạt, kết hợp với nhiều yếu tố tích cực của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế ổn định, hạ tầng được đầu tư mạnh và ngành du lịch đang bùng nổ. Theo ông, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội mở ra trong các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch.

“Chúng ta có thể không cạnh tranh được về công nghệ lõi, nhưng Việt Nam lại có một lợi thế rất lớn, đó là du lịch. Đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai”, ông Lộc nhận định. Từ góc nhìn đó, lãnh đạo MSH Group cho rằng bất động sản du lịch sẽ tiếp tục là một phân khúc đáng chú ý trong thời gian tới.



