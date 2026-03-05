Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính, Bộ Công an... và loạt tỉnh thành Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm với các địa phương. Trong đó, về các dự án chuẩn bị đầu tư, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (Km 0-Km 19), Bắc Kạn-Cao Bằng.

TP.HCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh-Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Đường vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình để khởi công dịp 19/5.

TP.HCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 TP.HCM-Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4/2026

Về giải phóng mặt bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại tại các dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình, Hưng Yên), Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án Dầu Giây - Tân Phú, TP.HCM, Long Thành đáp ứng tiến độ thi công.

Nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ.

Về vật liệu xây dựng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cấp phép nâng công suất mỏ, điều phối hợp lý nguồn vật liệu xây dựng đáp ứng tiến độ thi công dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình - Hải Phòng và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Giao nhiệm vụ với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống ITS,...) của các dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, hoàn thành trong tháng 3/2026; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới-Bắc Kạn, dự án thành phần 2 Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2026 theo đúng chỉ đạo tại Công điện 05/CĐ-TTg ngày 24/01/2026. Tiếp tục tăng cường theo dõi việc triển khai các dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản, phối hợp địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương chỉ có đường bộ như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, các tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên như khu vực Đắk Nông cũ…, các dự án mở ra không gian phát triển mới, dự án kết nối vùng, quốc gia, khu vực, quốc tế…; phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương thống nhất việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên với tiêu chí cụ thể.

Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức-Long Thành, TPHCM-Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/01/2026.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về việc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán dự án BT thanh toán bằng quỹ đất của dự án đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Bộ Công an phát huy những kết quả, kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt việc triển khai sân bay Gia Bình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý các vấn đề liên quan lĩnh vực văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các dự án cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai bám sát tiến độ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể cần vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, rà soát, kiểm tra, giám sát, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, phát hiện, rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực.



