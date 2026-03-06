Cổ phiếu 'đại gia' ACV ra sao sau tin chủ tịch bị bắt?

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ACV. Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Liên danh VIETUR - nhà thầu trúng gói nhà ga 35.000 tỷ đồng gồm 10 doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước, do IC ISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) làm thành viên đứng đầu. IC ISTAS là doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn trên thế giới như sân bay, đường sắt và cầu.

Các thành viên Việt Nam trong liên danh gồm Ricons, Newtecons, SOL E&C, Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), Hancorp, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Phục Hưng Holdings và ATAD.

Trong số này, Vinaconex, CC1, Hancorp là những doanh nghiệp đại chúng, có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Cùng với ACV, cả 3 cổ phiếu không ghi nhận biến động lớn. ACV giảm 0,4%, CCI giảm nhẹ 0,6%, VCG tăng 1,8%. HAN giữ tham chiếu, là cổ phiếu có cơ cấu cổ đông rất cô đặc, hơn 98,8% là vốn góp nhà nước - Bộ Xây dựng. Theo đó, trên sàn chứng khoán, HAN gần như không có thanh khoản.

Thị trường ngày 6/3 ngập trong sắc đỏ.

Về diễn biến thị trường ngày 6/3, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng, kéo VN-Index giảm sâu hơn 40 điểm. Chỉ số gần như giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian của phiên và đóng cửa tại 1.767 điểm.

Đà giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi nhiều mã trụ đồng loạt suy yếu. Trong rổ VN30, có tới 23/30 cổ phiếu giảm giá, trong đó nhiều mã giảm trên 1%. Đáng chú ý, GVR giảm kịch sàn, GAS mất hơn 6%, SSI giảm gần 6%, VIC giảm hơn 5%. Các cổ phiếu lớn khác như FPT, MWG, MSN, VRE hay PLX cũng giảm từ 2-4%, tạo sức ép lớn lên chỉ số.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của đà bán tháo khi nhiều mã lao dốc mạnh. TCX và AGR giảm sàn, trong khi hàng loạt cổ phiếu khác như SHS, VCI, SSI, MBS, FTS hay VDS đều giảm từ 5-7%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế nhưng mức giảm nhìn chung không quá lớn. Các mã như TCB, BID, STB, CTG và VCB giảm quanh 1-2%, phần nào hạn chế đà giảm sâu của chỉ số.

Thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng hiếm hoi. Nhóm nguyên vật liệu và phân bón có diễn biến tích cực khi DGC tăng gần 3%, DCM tăng 3,8% và DPM tăng hơn 2%. Trong khi đó, ở nhóm dầu khí, BSR tăng hơn 4% và PVT tăng trần, trở thành một trong số ít cổ phiếu nâng đỡ thị trường.

Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 32.300 tỷ đồng, cho thấy lực cung lớn nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn xuất hiện khi chỉ số giảm sâu.

Một yếu tố gây áp lực đáng kể là hoạt động bán ròng của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng hơn 1.300 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở các cổ phiếu lớn như FPT, SSI, VIC và VHM. Riêng FPT bị bán ròng tới gần 580 tỷ đồng, kéo dài chuỗi bán ròng tới 18 trong 19 phiên gần nhất.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa giảm 40,67 điểm (2,25%) xuống 1.767,84 điểm. HNX-Index giảm 3,95 điểm (1,53%), xuống 253,64 điểm. UPCOM-Index giảm 1,12 điểm (0,82%) xuống 126,78 điểm.