VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố đối với Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Ngày 6-3, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt khi chưa bị bắt. Ảnh: ACV

Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV).

Bị can Vũ Thế Phiệt (SN 1973), quê xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ACV. Bị can có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Bị can Việt công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Giai đoạn 4-2012 đến 2017, bị can giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngày 24-1-2017, bị can Việt được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ACV, kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 24-7-2018, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị ACV. Ngày 10-8-2018, bị can được bổ nhiệm Tổng giám đốc ACV.

Tháng 9-2024, bị can Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV.