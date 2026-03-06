Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố đối với Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

06-03-2026 - 19:38 PM | Bất động sản

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV đã phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-3, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt khi chưa bị bắt. Ảnh: ACV

Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV).

Bị can Vũ Thế Phiệt (SN 1973), quê xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ACV. Bị can có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Bị can Việt công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Giai đoạn 4-2012 đến 2017, bị can giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngày 24-1-2017, bị can Việt được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ACV, kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 24-7-2018, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị ACV. Ngày 10-8-2018, bị can được bổ nhiệm Tổng giám đốc ACV.

Tháng 9-2024, bị can Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường

Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường Nổi bật

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

19:34 , 06/03/2026
KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

18:41 , 06/03/2026
Cổ phiếu 'đại gia' ACV ra sao sau tin chủ tịch bị bắt?

Cổ phiếu 'đại gia' ACV ra sao sau tin chủ tịch bị bắt?

18:40 , 06/03/2026
Hệ tiện ích “tất cả trong 1” tại “thành phố đảo quốc tế” Charmora City Nha Trang

Hệ tiện ích “tất cả trong 1” tại “thành phố đảo quốc tế” Charmora City Nha Trang

17:30 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên