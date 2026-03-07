Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh

Phối cảnh quy hoạch một phần dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (ảnh: Vinhomes).

Sáng 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Dự án có quy mô lên tới 4.100 ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000 ha) và phường Hà An (hơn 3.100 ha) thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Khi hoàn thành, khu đô thị Hạ Long Xanh dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số khoảng 244.000 người.

Với tổng diện tích hơn 4.100 ha, dự án được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản”, hướng tới hình thành một siêu đô thị nghỉ dưỡng – dịch vụ hiện đại, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Điểm nổi bật của Hạ Long Xanh nằm ở vị trí chiến lược. Dự án nằm trên trục giao thông huyết mạch của tỉnh: phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Hải Phòng và hệ thống cảng biển lớn; phía Đông và phía Nam tiếp giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long; phía Tây giáp sông Chanh, kết nối khu dân cư và các khu công nghiệp.

Với lợi thế “tựa sơn, hướng hải”, Hạ Long Xanh được xác định là trung tâm kết nối của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời nằm trong định hướng phát triển các tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao vùng Đông Bắc trong tương lai. Không gian này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, lan tỏa mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Một yếu tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực là khả năng kết nối hạ tầng đồng bộ, đa chiều. Hạ Long Xanh hưởng lợi trực tiếp từ trục cao tốc chiến lược Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, cùng hệ thống sân bay, cảng biển quốc tế và các trung tâm logistics đang dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trong tương lai được kỳ vọng sẽ mở ra không gian kết nối hoàn toàn mới, rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng dòng khách du lịch và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao thương, dịch vụ cho toàn khu vực Hạ Long – Quảng Yên.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về quản trị, tài chính, công nghệ và nhân sự, tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Hạ Long Xanh được xác định là một trong những dự án then chốt. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.



