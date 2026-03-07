Phú Mỹ Group làm dự án Khu nhà ở Tiên Phương gần 4,4ha

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 2/3/2026 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở Tiên Phương tại phường Chương Mỹ, TP.Hà Nội.

Theo đó, cho Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ (Phú Mỹ Group, địa chỉ trụ sở chính tại Lô TT2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP.Hà Nội), chuyển mục đích sử dụng 43.934m2 đất khu công nghiệp tại phường Chương Mỹ để thực hiện Dự án Khu nhà ở Tiên Phương.

Vị trí, ranh giới, diện tích 43.934m² đất xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH04B, tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở Tiên Phương tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ (nay thuộc phường Chương Mỹ, TP.Hà Nội) do Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới lập tháng 6/2011, được Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND TP; Trích đo Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn xây dựng và đo đạc Hà Nội lập tháng 1/2026, được Công ty CP tập đoàn Phú Mỹ xác nhận.

Trong tổng diện tích 43.934m² đất, có 26.597m2 đất ở (xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô có ký hiệu từ TT-01 đến TT-08); 17.337m2 đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm có diện tích đất cây xanh, vườn hoa (1.501m2) kết hợp bãi đỗ xe công cộng (500m2) và diện tích đất giao thông (15.336m2) được sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch xây dựng được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

UBND TP giao Phú Mỹ Group liên hệ với Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Thuế TP.Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Sử dụng diện tích đất được thuê trong phạm vi mốc giới, ranh giới và đúng quy; định vị công trình xây dựng đúng theo quy hoạch được chấp thuận và giấy phép xây dựng; thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường,…

Có trách nhiệm xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch, nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt; duy tu, duy trì, bảo dưỡng cho đến khi thực hiện bàn giao cho Nhà nước. Việc quản lý, vận hành hoặc chuyển giao theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP.

Về chủ đầu tư, Phú Mỹ Group được thành lập vào tháng 5/2009, hiện do ông Chu Đức Tiến (SN 1978) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; ông Chu Đức Lượng (SN 1969) là Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2018, vốn điều lệ của Phú Mỹ Group được điều chỉnh tăng từ 450 tỷ đồng lên mức 800 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Chu Đức Lượng nắm 90% vốn doanh nghiệp còn bà Nguyễn Thị Diệu Huyền sở hữu 5%. Bà Diệu Huyền được biết đến là vợ ông Chu Đức Lượng.

Đến tháng 4/2021, Phú Mỹ Group tiếp tục tăng vốn lên 1.509 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Theo giới thiệu trên website, tập đoàn hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản công nghiệp, Đô thị nhà ở và Hạ tầng giao thông.

Tổng quan dự án Cụm công nghiệp Đông Phú Yên. Ảnh: Phú Mỹ Group

Phú Mỹ Group được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án đình đám phía Bắc như: Cụm công nghiệp Đông Phú Yên (Hà Nội); Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội); Khu công nghiệp Hòa Phú (Bắc Ninh); Khu nhà ở Phú Mỹ (Hà Nội);...

Nói thêm về Chủ tịch Chu Đức Lượng, vị doanh nhân sinh năm 1969 không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư khi từng đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest từ 15/5/2020 đến 27/12/2023

Ngoài ra, ông Lượng còn là người được ủy quyền phần vốn góp 328 tỷ đồng tại Công ty TNHH Bình Phú Invest; phần vốn 366 tỷ đồng tại Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình.

Được biết, Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch nằm trên địa giới hành chính xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 256/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch có quy mô 213,68 ha, tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: giải phóng mặt bằng, san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, PCCC, cấp điện, hệ thống chiếu sáng, trạm xử lý nước thải…



