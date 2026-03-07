Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại

Hơn một thập kỷ lên sàn, FLC là cái tên gây chú ý trên thị trường khi từng tăng 240% sau đó trở thành "cổ phiếu trà đá" và bị huỷ niêm yết sau cú "xả hàng" 75 triệu cổ phiếu của chủ tịch Trịnh Văn Quyết khi giá đạt đỉnh.

Mới đây, cổ phiếu này có động thái mới khi FLC thông báo cổ đông có thể và giao dịch thông qua hệ thống lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Đây là hình thức giao dịch không chính thức, bản chất là sự thỏa thuận giữa bên mua và bán thông qua trung gian. Mức độ minh bạch và tính thanh khoản của loại hình giao dịch này hạn chế đáng kể so với giao dịch trên HNX, HSX và UPCoM.

Hồng Thảo