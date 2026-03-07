Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại

07-03-2026 - 17:43 PM | Bất động sản

Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại

Hành trình hơn một thập kỷ thăng trầm của cổ phiếu FLC.

Hơn một thập kỷ lên sàn, FLC là cái tên gây chú ý trên thị trường khi từng tăng 240% sau đó trở thành "cổ phiếu trà đá" và bị huỷ niêm yết sau cú "xả hàng" 75 triệu cổ phiếu của chủ tịch Trịnh Văn Quyết khi giá đạt đỉnh.

Mới đây, cổ phiếu này có động thái mới khi FLC thông báo cổ đông có thể và giao dịch thông qua hệ thống lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Đây là hình thức giao dịch không chính thức, bản chất là sự thỏa thuận giữa bên mua và bán thông qua trung gian. Mức độ minh bạch và tính thanh khoản của loại hình giao dịch này hạn chế đáng kể so với giao dịch trên HNX, HSX và UPCoM.

Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại - Ảnh 1.

Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại - Ảnh 2.

Hồng Thảo

PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh

Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh Nổi bật

Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới

Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới Nổi bật

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

17:43 , 07/03/2026
'Ốc đảo cô đơn' hình cánh diều gây sốt ở Khánh Hòa

'Ốc đảo cô đơn' hình cánh diều gây sốt ở Khánh Hòa

17:26 , 07/03/2026
Tổng rà soát hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội

Tổng rà soát hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội

17:12 , 07/03/2026
Làn sóng thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông, giá nào cũng được

Làn sóng thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông, giá nào cũng được

17:02 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên