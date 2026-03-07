Làn sóng thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông, giá nào cũng được

Phần lớn không phận của khu vực Trung Đông vẫn bị đóng cửa trong bối cảnh xung đột, chỉ có một số lượng hạn chế các chuyến bay khởi hành từ các cửa ngõ khu vực như Dubai (UAE), thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) và Muscat (Oman).

Giữa hỗn loạn, những du khách hoặc người dân khu vực Trung Đông có tài chính dư dả quyết định thuê máy bay tư nhân để "tháo chạy".

Theo Reuters , ngay sau khi Dubai hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, hai doanh nhân Ấn Độ đang sinh sống tại đó đã chuyển hơn 100.000 USD mỗi người từ tài khoản ngân hàng địa phương sang Singapore để phòng ngừa rủi ro.

Khách du lịch kiểm tra bảng khởi hành tại Nhà ga số 4 của Sân bay Heathrow (London, Anh) vào đầu tháng 3/2026. Ảnh: Reuters.

Giám đốc dịch vụ hàng không của Công ty Toàn cầu Air Charter Service Matt Purton là người trực tiếp sắp xếp các chuyến bay cho giới siêu giàu và người nổi tiếng di chuyển khắp thế giới.

"Xung đột Trung Đông đã khiến nhu cầu tăng mạnh, cao hơn khoảng 200-300% so với đầu năm 2025. Chúng tôi đang trải qua những ngày bận rộn chưa từng thấy", Matt Purton nói.

Trang Aljazeera , Altay Kula - Giám đốc bán hàng và thị trường tại JET-VIP (Pháp) - cho biết rất khó để cân bằng giữa các yêu cầu của du khách và nguồn cung máy bay.

"Một máy bay phản lực thương gia cabin lớn từ vùng Vịnh đến châu Âu có giá từ 120.000 đến 200.000 USD. Mức giá này tương ứng với dịch vụ cất cánh trong vòng 12-24 giờ sau khi khách hàng yêu cầu", Altay Kula chia sẻ.

Bất chấp mức giá liên tục bị đẩy cao, giới thượng lưu sống ở Dubai và Abu Dhabi vẫn dồn dập liên hệ với các công ty an ninh tư nhân để tìm cách rời khỏi Trung Đông. Một số người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn USD để thuê máy bay riêng tới châu Âu. Trong số đó có lãnh đạo các công ty tài chính toàn cầu đang làm việc trong khu vực và những người giàu đang có lựa chọn Trung Đông làm nơi nghỉ dưỡng.

Một chuyến bay của hãng Emirates từ Dubai hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên ở Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

“Rất nhiều khách hàng liên hệ với chúng tôi, bao gồm các gia đình, cá nhân và tập đoàn. Họ muốn rời khỏi khu vực vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, mức giá nào cũng được, chỉ cần có thể rời đi”, một nhân viên công ty an ninh Alma Risk có trụ sở tại Anh cho biết.

Theo Daily Mail , nhà đầu tư bất động sản Samuel Leeds cùng gia đình lên chiếc chuyên cơ Gulfstream bay từ Trung Đông về London hôm 4/3. Leeds cho biết đã chi khoảng 150.000 bảng Anh để thuê máy bay riêng rời khỏi nơi bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Một nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở doanh nghiệp toàn cầu cho biết chỉ trong một tuần trở lại đây, có từ 10-20 văn phòng liên hệ với công ty để hỏi về việc chuyển trụ sở từ Trung Đông về Singapore vì lo ngại xung đột có thể kéo dài.

Ngoài tệp khách siêu giàu muốn di chuyển bằng chuyên cơ riêng, hàng chục nghìn du khách mắc kẹt ở Trung Đông cũng đối diện với giá vé máy bay tăng phi mã vì hãng hàng điều chỉnh đường bay. Khi chi phí đầu vào đội lên kết hợp cùng bối cảnh giá dầu thô trên thị trường thế giới đang có xu hướng leo thang, việc các hãng hàng không buộc phải chuyển gánh nặng tài chính sang vai người tiêu dùng là hệ quả tất yếu, báo hiệu một chu kỳ giá vé cao ngất ngưởng sẽ còn kéo dài.

Nhà đầu tư bất động sản Samuel Leeds trên chuyên cơ. Ảnh: SamuelLeeds.

Du khách Dilini Reynold - du khách bị mắc kẹt ở Dubai - cho biết đặt chuyến bay rời Dubai tới Anh vào ngày 8/3 (theo giờ địa phương) với giá khoảng 1.000 bảng Anh (1.337 USD).

Cinzia Bianco - chuyên gia về khu vực Vịnh Ba Tư thuộc European Council on Foreign Relations - nhận định trên mạng xã hội X: "Đây là cơn ác mộng tột cùng của Dubai, bởi thành phố này nhiều năm xây dựng hình ảnh một ốc đảo an toàn giữa khu vực đầy biến động. Dubai vẫn còn cách để thích ứng, nhưng không thể quay lại vị thế như trước", chuyên gia nhận định.