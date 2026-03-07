2026: Quảng Ninh tái định vị du lịch bằng những cú hích chiến lược

Tự làm mới bằng sản phẩm du lịch trải nghiệm

Những ngày đầu năm, hàng nghìn du khách đã kéo đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và khu vực Bãi Cháy để check-in cùng chiếc thuyền buồm đỏ 3 vách - lấy cảm hứng từ thuyền ba vách cổ vùng Quảng Yên gợi mở ký ức về đời sống vạn chài vùng ven biển Đông Bắc. Trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh du khách, người dân chụp ảnh cùng thuyền buồm ba vách, tạo nên sự sôi động bất ngờ cho du lịch Quảng Ninh dù đang giữa mùa thấp điểm.

Một hoạt động thử nghiệm nhưng cho thấy rõ vai trò của những trải nghiệm du lịch mới mẻ trong việc tạo cảm xúc cho du khách, đặc biệt tại những điểm đến du lịch đã quá quen thuộc như Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước làn sóng du lịch trải nghiệm bùng nổ toàn cầu, vùng đất di sản đã chọn thay đổi tư duy từ khai thác theo số đông sang kiến tạo hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc. Trọng tâm của chiến lược này tập trung vào các sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu, lấy trải nghiệm làm trung tâm, gắn kết du khách với con người, đời sống và văn hóa bản địa.

Check in với thuyền buồm đỏ 3 vách là trào lưu mới của du khách khi đến Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Một số sản phẩm du lịch khai thác giá trị văn hóa của vùng đất đã bước đầu thành công như trải nghiệm nhịp sống nông thôn Bắc Bộ mộc mạc và bình yên tại làng quê Yên Đức; show diễn thực cảnh "Đi tìm dấu ngọc" tại hang Ngọc Rồng ứng dụng công nghệ ánh sáng hiện đại tái hiện câu chuyện vùng đất rồng huyền thoại, biến không gian hang động thành sân khấu sống động…

Trong chiến lược sắp tới, Quảng Ninh sẽ cùng với các nhà đầu tư chiến lược tiếp tục đầu tư các show diễn đỉnh cao, khai thác chất liệu văn hóa bản địa, lịch sử vùng mỏ và vịnh di sản để vừa làm giàu sản phẩm du lịch, vừa tạo "điểm neo cảm xúc" mời gọi du khách quay trở lại. Các chương trình này được "bật mí" sẽ ra mắt ngay mùa du lịch hè 2026.

Tham vọng của địa phương không chỉ là hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách (trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế) trong năm nay, mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách để đưa du lịch phát triển theo chiều sâu.

"Át chủ bài" dẫn dắt cuộc chơi

Quần thể Sun Elite City với "1.001" hệ tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Nếu văn hóa là nền tảng của du lịch, tạo chiều sâu cảm xúc thì không gian đô thị hiện đại, đa tiện ích sẽ giúp kéo dài hành trình trải nghiệm cho du khách khi đến Quảng Ninh. Sun Elite City, quần thể đô thị phức hợp do Sun Group phát triển tại trung tâm Bãi Cháy, hội đủ bốn mũi nhọn trong hệ sinh thái Sun Group gồm: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và đầu tư hạ tầng, hứa hẹn "lấp đầy" mọi trải nghiệm cho khách du lịch.

Đón trọn dòng khách từ mọi hướng nhờ kết nối giao thông hiện đại, một "vòng tròn trải nghiệm" khép kín ngay tại tâm điểm du lịch lớn bậc nhất Quảng Ninh – nơi các hoạt động lưu trú, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng bổ trợ lẫn nhau, sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Nếu như Sun World Ha Long, bãi tắm ven biển sẽ là những tâm điểm trải nghiệm ban ngày, thì khi đêm xuống, Bãi Cháy bừng sáng với concert, lễ hội pháo hoa, chợ đêm VUI-Fest sôi động…, hình thành một "thành phố lễ hội" không ngủ sầm uất cả bốn mùa trong năm.

Sự sôi động hàng đêm tại chợ đêm VUI-Fest. Ảnh: Ánh Dương.

Chiến lược tái định vị du lịch của Quảng Ninh có nét tương đồng với nhiều nơi trên thế giới. Barcelona, sau giai đoạn tăng trưởng nóng và quá tải du lịch, đã tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn, lấy văn hóa làm trung tâm, đồng thời đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông, không gian công cộng và mở rộng trải nghiệm về đêm. Trong khi đó, Dubai cũng chọn phát triển kinh tế đêm, đầu tư hạ tầng vượt trội như sân bay, resort, metro để duy trì sức hút quanh năm với kỷ lục 19,59 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.

Sự kết hợp các yếu tố: văn hóa, kinh tế đêm và hạ tầng đã tạo nên sức hút du lịch bền vững, chuyển hóa thành dòng khách tăng trưởng đều đặn. Quảng Ninh đang đi theo logic ấy, nhưng với bản sắc riêng: khai thác tối đa lợi thế không gian ven vịnh di sản và nối dài trải nghiệm bằng các quần thể đô thị được đầu tư bài bản, từng bước giải bài toán du lịch mùa vụ để trở thành tâm điểm vui chơi giải trí bậc nhất miền Bắc.

Cảng tàu quốc tế Ha Long – một trong những điểm nhấn về hạ tầng giúp gia tăng kết nối giữa Bãi Cháy với quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Với hướng tiếp cận này, Quảng Ninh hướng tới vai trò trung tâm du lịch của khu vực và thế giới vào năm 2030. Trong đó những "át chủ bài" như quần thể Sun Elite City cùng hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group không chỉ bổ sung tiện ích, mà còn đóng vai trò bệ đỡ hạ tầng và kể tiếp câu chuyện vùng đất di sản bằng ngôn ngữ đương đại, tinh tế, giàu cảm xúc.

Ở đó, du lịch không còn là hành trình "đến rồi rời đi", mà trở thành trải nghiệm có chiều sâu, đủ sức hấp dẫn mời gọi du khách quay trở lại nhiều lần.