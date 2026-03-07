Sun Group Nam Hà Nội ngày một sôi động, phân khu Flora Avenue được săn đón

Cửa ngõ Nam thủ đô bừng sức sống mới

Tháng 8/2024, khi Sun Group hiện diện tại phía Nam Hà Nội cùng đại đô thị Sun Urban City, nơi đây chủ yếu vẫn là công trường với nhiều bãi đất trống. Chỉ trong chưa đầy một năm, hệ sinh thái do Sun Group kiến tạo đã nhanh chóng thành hình, định hình một không gian sống hoàn toàn mới nơi cửa ngõ thủ đô.

Đô thị Sun Urban City hoàn thiện loạt công trình trong vòng chưa đầy một năm.

Sân khấu nhạc nước dài 1,5km rực rỡ mỗi đêm, pháo hoa thắp sáng bầu trời, chợ đêm VUI-Fest tấp nập, cầu Long Kiều phun lửa, biểu tượng trống Đọi Tam khổng lồ cùng chuỗi sự kiện nghệ thuật - giải trí quy mô lớn… tạo nên quảng trường thời đại sôi động, luôn tràn đầy năng lượng. Song hành, "thiên đường giải trí" Sun World Hà Nam duy trì sức hút suốt mùa hè, góp phần kéo dài dòng chảy lễ hội và trải nghiệm, để nhịp sống gần như không có điểm dừng, rộn ràng suốt 365 ngày trong năm.

Bà Phương Quyên (phường Hà Nam, Ninh Bình) cho biết, trước đây khu vực này chỉ là những cánh đồng hoang sơ, nay đã khác hoàn toàn. "Những người dân như chúng tôi cũng không thể hình dung sẽ có một nơi khang trang đẹp đẽ như vậy để tập trung đến vui chơi, đặc biệt là dịp lễ Tết. Đây không chỉ là hành trình chuyển mình của vùng đất, mà còn thay đổi chính cuộc sống của người dân" – bà Quyên chia sẻ.

Biểu tượng trống Đọi Tam khổng lồ cùng trục đại lộ lễ hội là điểm hẹn du lịch – giải trí mới của khu vực.

Từ bản vẽ đến thực tế, không gian đô thị xanh mát, thoáng đãng cùng hàng loạt tiện ích đã được hoàn thiện nhanh chóng. Với tiến độ thi công tần tốc, "bức tranh nghệ thuật" rực rỡ mang phong cách hội họa của Picasso – 8 tòa căn hộ Art Residence đang dần được nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng. Các dãy nhà thấp tầng thời thượng Kim Ngân, Kim Tiền bám trục công viên lễ hội cũng đã hoàn thiện mặt ngoài và chuẩn bị chào đón những cư dân đầu tiên.

Tiếp nối sức sống lan tỏa từ khu vực đại lộ lễ hội, công trường dự án Sun Urban City vẫn đang được thi công với khí thế khẩn trương, với tâm điểm đổ dồn về phân khu Flora Avenue. Dù mới ra mắt năm 2025, các tòa căn hộ Park Residence bám sát tiến độ, đã cất nóc tòa P4 và nhiều tòa tháp khác đang vươn cao từng ngày; trong khi các dãy nhà phố, biệt thự thấp tầng tại đây đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Không gian sống sinh thái, đậm chất nghỉ dưỡng tại Sun Urban City.

Đáng chú ý, Công viên Thể thao ngay sát phân khu đã hoàn thiện nhiều hạng mục sân thi đấu, từng bước định hình diện mạo một tổ hợp thể thao quy mô lớn mang tầm khu vực, bổ sung mảnh ghép tiện ích mới cho toàn khu đô thị.

Flora Avenue - Chạm chuẩn sống "resort tại gia" giữa lòng Sun Urban City

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), phân khu Flora Avenue đang ghi nhận lực cầu gia tăng rõ rệt, trở thành một trong những điểm sáng của thị trường ngay từ đầu năm 2026.

"Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời là động lực để chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện dự án. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho các đợt ra hàng tiếp theo, tập trung vào sản phẩm cao tầng, thừa hưởng trọn vẹn lợi thế vị trí của phân khu Flora Avenue khi nằm ngay ‘lõi tiện ích’ của khu đô thị," đại diện Sun Property cho biết.

Sun Group sắp mở bán quỹ căn hộ cao tầng Park Residence mới, sở hữu mặt tiền đại lộ. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Phân khu Flora Avenue gần kề trục đường huyết mạch 32m và 36m, dẫn thẳng đến Vành đai 5 Vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ đã khánh thành, đồng thời mở lối đến nút giao Liêm Tuyền - vị trí dự kiến đặt ga Phủ Lý của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai… Với lợi thế hạ tầng này, cư dân Flora Avenue sở hữu đặc quyền "đi muôn nơi", thụ hưởng hệ tiện ích y tế - giáo dục công - tư hoàn chỉnh.

Ở lĩnh vực y tế, ngay trong nội khu, cư dân được hưởng lợi từ trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đặc biệt, sự hiện diện gần kề của Bệnh viện Mặt Trời cùng các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Những căn hộ, nhà phố sở hữu thiết kế hiện đại, tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trong khi đó, hệ thống giáo dục được quy hoạch bài bản với trường học liên cấp, trường nghề do Sun Group phát triển ngay trong nội khu, kết hợp cùng khu đô thị Đại học Nam Cao lân cận, tạo nên nền tảng giáo dục đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tri thức cho nhiều thế hệ.

Hơn nữa, cư dân không cần đi xa để tìm kiếm sự bình yên, bởi "nghỉ dưỡng" đã trở thành nhịp sống thường nhật. Cuộc sống tại Flora Avenue như hòa mình vào thiên nhiên, không gian được bao bọc bởi Đại lộ hoa, kênh nước và hệ thực vật nhiều tầng tán. Mỗi buổi sáng mở cửa sổ, cư dân có thể đón làn gió mát, ngắm sắc hồng dịu dàng của mai anh đào, sắc trắng tinh khôi của ban Tây Bắc. Các vườn tiện ích nội khu mang sắc màu rực rỡ, lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên điểm hẹn lý tưởng để trẻ nhỏ có thể vui chơi, người lớn tuổi thong thả tản bộ, những người trẻ thỏa thích rèn luyện sức khỏe…

Cư dân phân khu Flora Avenue thụ hưởng hệ tiện ích nội – ngoại khu đồng bộ. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bao quanh Flora Avenue là 4 đại công viên gồm Công viên Thể thao, Công viên Sinh thái, Công viên Văn hóa, Công viên Sun World, mang đến chuỗi tiện ích giải trí liên hoàn hiếm có.

Hệ tiện ích đồng bộ không chỉ nâng cao chất lượng sống mỗi ngày mà còn tạo lực đẩy trực tiếp lên giá trị bất động sản. Thực tế cho thấy, các sản phẩm bám trục đại lộ lễ hội như Art Residence, Kim Ngân, Kim Tiền đã trở thành minh chứng rõ nét cho lợi thế hệ sinh thái tiện ích, khi vừa gia tăng giá trị khai thác, vừa bảo chứng dòng khách ổn định.

Những khởi đầu mới đang dần được viết nên tại Sun Urban City, trong dòng chảy ấy, phân khu Flora Avenue sẽ trở thành "điểm chạm" lý tưởng tiếp theo dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm một chuẩn sống cân bằng, sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.