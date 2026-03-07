Khó hiểu biển báo tải trọng liên tục bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ sân bay Phù Cát

Sáng 7-3, Công an xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc nhiều biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến đường ĐH21 qua địa bàn bị bôi sơn đen, khiến nội dung cảnh báo giao thông không còn hiển thị rõ ràng.

Các biển báo giới hạn tải trọng trên tuyến ĐH 21 qua xã Hòa Hội bị bôi đen 2 lần trong vòng 1 tháng qua.

Cách đây vài ngày, các biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn đặt tại 2 cống hộp và 1 cây cầu trên tuyến ĐH21, đoạn qua thôn Hội Vân (xã Hòa Hội), bị quét sơn đen phủ kín bề mặt. Một biển báo còn bị nghiêng vào bụi cây, nghi do có tác động từ bên ngoài. Việc các biển báo bị bôi sơn đen khiến người tham gia giao thông không thể nhận diện được mức tải trọng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Công an xã Hòa Hội, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này. Trước đó, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, các biển báo trên cũng từng bị bôi sơn đen. Sau khi phát hiện, các phòng chuyên môn của UBND xã đã tiến hành khắc phục, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Người dân địa phương cho biết hành vi bôi đen các biển báo hạn chế tải trọng có thể liên quan đến hoạt động của xe ben vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, các xe ben phục vụ dự án thường di chuyển trên tuyến ĐH21 trong trạng thái không tải, từ công trường đến các mỏ đất để lấy vật liệu. Sau khi lấy đất tại hai mỏ thuộc xã Hòa Hội và xã Hội Sơn, các xe ben sẽ di chuyển theo tuyến ĐT638 để quay lại khu vực sân bay Phù Cát.

Tuy nhiên, dù không chở đất, tải trọng bản thân của nhiều xe ben vẫn vượt quá 13 tấn – mức tải trọng cho phép lưu thông qua các cầu, cống trên tuyến ĐH21. Điều này khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp vướng mắc do hệ thống biển báo hạn chế tải trọng.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Hội xem xét tạm tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến ĐH21, nhằm tạo điều kiện cho các xe không tải lưu thông đến các mỏ đất.

Trước đó, đơn vị này cũng đã mời một tổ chức kiểm định độc lập đánh giá khả năng chịu tải của các cống hộp và cầu đang gắn biển hạn chế tải trọng 13 tấn trên tuyến đường. Kết quả kiểm định cho thấy các công trình vẫn bảo đảm khả năng chịu tải, đồng thời đơn vị kiểm định cũng đề xuất tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng. Trong buổi làm việc ngày 6-3, các đơn vị và địa phương liên quan đã thống nhất phương án tháo dỡ các biển báo nói trên.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, địa phương sẽ thực hiện việc tháo dỡ các biển báo sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Trước mắt, UBND xã đã giao Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi bôi đen biển báo và xử lý theo quy định pháp luật.