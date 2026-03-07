Tăng hỗ trợ, giảm áp lực tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính, cử tri xã Thuận Hạnh phản ánh mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở hiện nay còn cao, đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét điều chỉnh để giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Ảnh minh hoạ.

Phản hồi nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, quy định pháp luật hiện hành đã có những điều chỉnh theo hướng giảm mức thu tiền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể.

Cụ thể, tại khoản 10 Điều 4, điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 đã quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất theo hướng giảm mức thu so với quy định trước đây.

Theo đó, đối với diện tích đất không vượt quá 2 lần hạn mức giao đất ở mới, mức thu tiền sử dụng đất được điều chỉnh giảm so với quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025/NĐ-CP).

Nội dung này đã được thể chế hóa tại Điều 6 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2026.

Đối với chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ, Bộ Tài chính cho biết pháp luật đất đai hiện hành cũng đã có quy định cụ thể.

Theo khoản 2 Điều 18 và Điều 22 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, Nhà nước thực hiện miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, phù hợp với khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Bên cạnh đó, các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã được quy định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP).

Các quy định nêu trên đã thể hiện định hướng điều chỉnh chính sách theo hướng hỗ trợ, giảm bớt nghĩa vụ tài chính trong một số trường hợp cụ thể, nhất là đối với nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại địa bàn đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần giảm áp lực tài chính cho người dân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định của pháp luật.