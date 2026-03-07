Hệ sinh thái tỷ đô của VinaLiving kiến tạo chuẩn sống vượt trội

Bản sắc riêng từ hệ sinh thái tỷ đô

Thành lập từ năm 2010, VinaLiving là thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc VinaCapital, tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản quản lý gần 4 tỷ USD. Tiền thân của VinaLiving là VinaLand – quỹ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam từng được niêm yết trên thị trường chứng khoán London, sở hữu danh mục hơn 60 dự án trải dài khắp cả nước. "Mã gen" đầu tư này tạo nền tảng vững chắc về tiềm lực tài chính, và hơn hết là tầm nhìn dài hạn, cấu trúc quản trị chuyên nghiệp, chiến lược đầu tư – phát triển bài bản theo chuẩn mực quốc tế.

Không ồn ào phô trương, nhưng gần 2 thập kỷ qua, VinaLiving đã khẳng định một vị thế riêng biệt qua chuỗi gần 20 dự án trực tiếp phát triển từ Đà Nẵng, Bình Định (cũ), Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), TP.HCM… với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Nổi bật có thể kể đến Hoiana Shores Golf Villas, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, The Grand Ho Tram, Nine South Estates… Thành công của các dự án này đã ghi tên tuổi VinaLiving vào hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá.

Sức mạnh nội tại của hệ sinh thái tỷ đô mà VinaLiving xây dựng còn nằm ở chuỗi giá trị đồng bộ xuyên suốt "vòng đời" dự án: từ đầu tư, phát triển đến khai thác và vận hành. Một trong những mắt xích chiến lược là mối hợp tác sâu rộng với các đối tác quản lý – vận hành hàng đầu như Lodgis Hospitality Holdings, đơn vị sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu gồm Intercontinental, Holiday Inn và Fusion, để đưa tiêu chuẩn quản lý, vận hành chuẩn resort vào dự án. Nhờ vậy, các sản phẩm trở thành tài sản vận hành thực, tạo dòng tiền thực và bền vững.

Khi thị trường bất động sản cao cấp ngày càng khắt khe về năng lực triển khai toàn diện, sự hậu thuẫn tài chính vững mạnh, tư duy quản trị bài bản cùng mạng lưới đối tác danh tiếng chính là cơ sở cốt lõi để VinaLiving tiếp tục củng cố dấu ấn riêng biệt giữa một bối cảnh đầy tính cạnh tranh.

VinaLiving sở hữu danh mục gần 20 dự án trực tiếp phát triển tại nhiều tỉnh thành

Triết lý kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia tiên phong – khác biệt

Hệ sinh thái tỷ đô của VinaLiving không chỉ tạo ra các sản phẩm bất động sản cao cấp, mà còn thiết lập chuẩn sống vượt trội – sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, tại chính không gian thường nhật.

Triết lý này được VinaLiving cụ thể hóa ngay từ khâu quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, chú trọng cảnh quan và tính riêng tư. Thay vì tối đa hóa diện tích thương mại, quỹ đất được "trả lại" cho thiên nhiên, lối dạo, tiện ích, hình thành các không gian sống giàu chiều sâu được vận hành chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Bên trong từng ngôi nhà, chất sống "resort" nằm ở cách thiết kế không gian ưu tiên ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn rộng mở, các chi tiết khéo léo tôn vinh văn hóa bản địa, vật liệu gần gũi thiên nhiên… mang đến trải nghiệm sống tinh tế, nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Với VinaLiving, "nghỉ dưỡng tại gia" không phải một xu hướng tiếp thị, mà là chiến lược "xương sống" định hình cách kiến tạo sản phẩm và vận hành tài sản, đáp ứng gu sống lẫn kỳ vọng đầu tư ngày một trưởng thành của khách hàng. Và bất động sản vì thế, vừa là nền tảng cho chất lượng sống dài hạn, xây dựng những cộng đồng thịnh vượng và hạnh phúc, vừa là kênh tích sản cho các thế hệ tương lai.

Không gian sống xanh tại Salacia Villas – một trong những dự án trọng điểm mà VinaLiving đang triển khai

Trong chu kỳ mới của thị trường, khi tăng trưởng được dẫn dắt bởi hạ tầng, công nghiệp – sản xuất và dịch chuyển dân cư chất lượng cao, VinaLiving đặt trọng tâm vào những tọa độ giàu tiềm năng, đồng thời không ngừng nâng chuẩn trải nghiệm sống. Đơn cử như Salacia Villas - dự án "mở màn" năm 2026 nằm ngay cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế phía Nam, kế thừa "DNA" từ hệ sinh thái tỷ đô đã được xây dựng và kiểm chứng trong gần hai thập kỷ.

Với lợi thế vị trí tâm điểm giao thương chiến lược của Phú Mỹ (nay thuộc phường Tân Thành, TP.HCM), liền kề các trục lộ huyết mạch như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải… Salacia Villas hưởng trọn ưu thế từ hạ tầng kết nối. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại khu vực có quy hoạch bài bản, đề cao tính riêng tư, tích hợp chuỗi tiện ích cho đa thế hệ, tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.

Sự hiện diện của tổ hợp biệt thự Salacia Villas góp phần lấp đầy khoảng trống nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại nơi đang có tốc độ gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ, tập trung đông đảo lực lượng chuyên gia và quản lý cấp cao làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay quốc tế. Thông qua Salacia Villas, VinaLiving tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình những chuẩn mực sống vượt trội tại các cực tăng trưởng mới, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư - tích sản của cộng đồng cư dân và nhà đầu tư thông thái.