Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

07-03-2026 - 09:40 AM | Bất động sản

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả.

Ngay từ mặt đứng, công trình đã đem tới cảm giác thư giãn với lớp mái ngói đỏ gợi nhớ những ký ức truyền thống. Lớp mái được tích hợp với kiến trúc hiện đại thông qua hình khối thú vị của tường gạch và kính.

Bên trong, cây xanh được đặt khéo léo trong từng góc, vừa làm mát không gian, vừa mang đến cảm giác thư thái như hòa vào khu vườn riêng tư. Thiết kế phân chia các khu chức năng linh hoạt để các thành viên có thể sum vầy trong phòng khách lớn hoặc tìm những góc riêng tư để lắng nghe chính mình.

Với công trình, mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên một nhịp sống chậm rãi, biết trân trọng những khoảnh khắc đời thường. Nơi đây không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để yêu, để dừng lại và cảm nhận sâu sắc hơn từng nhịp thở của cuộc sống.

Mê mẩn với ngôi nhà mái ngói đỏ ở Sơn La

Theo Thuý Hiền

Tiền phong

