Chuyên gia chỉ ra một “mỏ vàng” của Việt Nam có thể mang lại giá trị kinh tế khổng lồ nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác

TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.

Sáng 7/3, Hội thảo "Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền" đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế cùng hàng trăm nhà đầu tư.

Tại hội thảo, TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để phát triển bất động sản tích hợp bến du thuyền (Marina).

Theo ông, sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển được ví như một "mỏ vàng xanh", có thể mang lại giá trị kinh tế rất lớn nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Theo phân tích của ông Lượng, Việt Nam sở hữu vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi khi nằm trên tuyến vận tải hàng hải quốc tế quan trọng và được xem là cửa ngõ của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để biến những lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế thực sự, cần có tầm nhìn quy hoạch dài hạn cùng sự tham gia của các nhà đầu tư lớn nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch – bất động sản đẳng cấp quốc tế.

Một điểm đáng chú ý là tệp khách hàng mục tiêu của bất động sản bến du thuyền không chỉ giới hạn ở giới siêu giàu mà còn hướng tới những cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu như các tỷ phú, ngôi sao thể thao hay nghệ sĩ quốc tế. Những nhân vật này được ví như "thỏi nam châm", có khả năng thu hút sự chú ý của hàng tỷ người trên thế giới. Trong hệ sinh thái đó, bến du thuyền Marina được xem là "trái tim" của phân khúc bất động sản dành cho giới thượng lưu.

Khi xét đến các yếu tố tự nhiên để phát triển bến du thuyền, nhiều chuyên gia đánh giá Vịnh Cam Ranh là một trong những địa điểm có lợi thế nổi bật. Khu vực này sở hữu độ sâu tự nhiên từ 20 - 30 m, đủ điều kiện để đón các loại du thuyền từ cỡ nhỏ đến các siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

"Nếu so sánh về điều kiện tự nhiên, Cam Ranh thậm chí có nhiều lợi thế cạnh tranh với các điểm đến nổi tiếng như Monaco, Sentosa, Hải Nam hay Phuket", ông Lượng nói.

Bên cạnh điều kiện tự nhiên, tầm nhìn quy hoạch cũng được đánh giá khá tham vọng. Nếu nhiều bến du thuyền tại Dubai chỉ có quy mô khoảng 20 ha, thì tại Việt Nam, diện tích quy hoạch có thể lên tới 148 ha. Hệ sinh thái xung quanh Vịnh Cam Ranh còn được hỗ trợ bởi hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng cùng hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là sân bay quốc tế Cam Ranh.

Theo đó, bến du thuyền được ví như "phi cơ mặt nước", khi kết hợp với sân bay sẽ hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất khi phát triển mô hình Marina là cơ chế sở hữu bất động sản. Thông thường, loại hình này được quy hoạch trên đất thương mại dịch vụ với thời hạn sở hữu phổ biến từ 30 đến 70 năm. Tuy nhiên, tùy từng dự án và định hướng phát triển, thời hạn sở hữu có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn.

Để tạo ra bước đột phá cho thị trường, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần xây dựng các cơ chế đặc thù. Một số đề xuất bao gồm việc áp dụng chính sách sở hữu dài hạn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước hoặc thiết kế các cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút những cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho điểm đến.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Còn TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, hàng nghìn hòn đảo cùng hệ sinh thái biển phong phú, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển.

Nhận thức rõ lợi thế này, Chính phủ đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò dẫn dắt nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam hiện sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên được đánh giá ở đẳng cấp quốc tế như Vịnh Hạ Long, Phú Quốc hay Cam Ranh, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái đến thể thao biển và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo nhiều nghiên cứu, các thành phố ven biển hiện đóng góp khoảng một nửa GDP của cả nước, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực như thương mại, bất động sản, giao thông và logistics.

Trên thế giới, phát triển đô thị biển đã trở thành chiến lược thành công của nhiều quốc gia. Singapore xây dựng hệ thống đô thị ven biển và các khu nghỉ dưỡng cao cấp đồng bộ để vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics hàng đầu khu vực. Dubai cũng tạo ra những biểu tượng lấn biển nổi tiếng, qua đó chuyển mình từ nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ sang trung tâm du lịch và tài chính hiện đại của Trung Đông. Trong khi đó, Thái Lan tận dụng mạnh mẽ lợi thế du lịch biển để thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, để khai thác tối đa tiềm năng và bảo đảm sự phát triển bền vững của các đô thị ven biển, yếu tố then chốt trước hết nằm ở việc phát triển hạ tầng đồng bộ. Hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay và mạng lưới kết nối liên vùng cần được đầu tư bài bản, qua đó tạo nền tảng để các trung tâm kinh tế ven biển phát huy tối đa lợi thế và thu hút dòng vốn đầu tư trong dài hạn.



