Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng rà soát hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội

07-03-2026 - 17:12 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống để trục lợi chính sách.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng làm giả tài liệu , lập hồ sơ khống của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng giấy tờ giả nhằm hợp pháp hóa hồ sơ để đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội trái quy định, qua đó trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ đầu tư chủ động phòng ngừa vi phạm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra khi cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm .

Trong quá trình rà soát, các chủ đầu tư phải đối chiếu quy định pháp luật theo từng thời kỳ để xác định tính hợp lệ của hồ sơ, đặc biệt chú ý phát hiện những trường hợp có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc kê khai không đúng thực tế.

Bắc Ninh tổng rà soát hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các dự án nhà ở xã hội cũng được yêu cầu lập danh sách riêng đối với các hồ sơ có giấy xác nhận điều kiện thu nhập do doanh nghiệp xác nhận để theo dõi, quản lý và cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Thời hạn hoàn thành việc rà soát được yêu cầu trong tháng 4/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, nếu phát hiện hồ sơ có dấu hiệu làm giả giấy tờ hoặc lập hồ sơ khống, các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong việc mua, thuê nhà ở xã hội.

Cụ thể, tại dự án khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu nhà ở Bắc Từ Sơn , phường Đồng Nguyên đã hủy hợp đồng và thu hồi 54 căn hộ. Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng bị hủy hợp đồng, thu hồi 7 căn hộ; dự án khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm thu hồi 9 căn hộ.

Ngoài ra, tại dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT1 , CT2 thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên cũ) đã hủy 95 hợp đồng . Dự án khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn (thành phố Bắc Giang cũ) cũng bị thu hồi 1 căn hộ do vi phạm điều kiện thụ hưởng chính sách.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh

Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh Nổi bật

Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới

Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới Nổi bật

Làn sóng thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông, giá nào cũng được

Làn sóng thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông, giá nào cũng được

17:02 , 07/03/2026
Chuyên gia chỉ ra một “mỏ vàng” của Việt Nam có thể mang lại giá trị kinh tế khổng lồ nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác

Chuyên gia chỉ ra một “mỏ vàng” của Việt Nam có thể mang lại giá trị kinh tế khổng lồ nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác

15:05 , 07/03/2026
Cận cảnh khu tập thể hơn 40 năm ở Hà Nội sắp được thay bằng 3 tòa nhà 34 tầng

Cận cảnh khu tập thể hơn 40 năm ở Hà Nội sắp được thay bằng 3 tòa nhà 34 tầng

15:04 , 07/03/2026
Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

15:02 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên