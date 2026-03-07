Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng làm giả tài liệu , lập hồ sơ khống của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng giấy tờ giả nhằm hợp pháp hóa hồ sơ để đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội trái quy định, qua đó trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ đầu tư chủ động phòng ngừa vi phạm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra khi cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm .

Trong quá trình rà soát, các chủ đầu tư phải đối chiếu quy định pháp luật theo từng thời kỳ để xác định tính hợp lệ của hồ sơ, đặc biệt chú ý phát hiện những trường hợp có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc kê khai không đúng thực tế.

Bắc Ninh tổng rà soát hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các dự án nhà ở xã hội cũng được yêu cầu lập danh sách riêng đối với các hồ sơ có giấy xác nhận điều kiện thu nhập do doanh nghiệp xác nhận để theo dõi, quản lý và cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Thời hạn hoàn thành việc rà soát được yêu cầu trong tháng 4/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, nếu phát hiện hồ sơ có dấu hiệu làm giả giấy tờ hoặc lập hồ sơ khống, các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong việc mua, thuê nhà ở xã hội.

Cụ thể, tại dự án khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu nhà ở Bắc Từ Sơn , phường Đồng Nguyên đã hủy hợp đồng và thu hồi 54 căn hộ. Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng bị hủy hợp đồng, thu hồi 7 căn hộ; dự án khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm thu hồi 9 căn hộ.

Ngoài ra, tại dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT1 , CT2 thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên cũ) đã hủy 95 hợp đồng . Dự án khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn (thành phố Bắc Giang cũ) cũng bị thu hồi 1 căn hộ do vi phạm điều kiện thụ hưởng chính sách.