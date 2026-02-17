3 “ông lớn” chia thị phần bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ: Vinhomes làm siêu dự án ngoại ô, Masterise tiếp tục giữ trung tâm, Sun Group đánh thức vùng ven sông
Bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ không còn phát triển dàn trải mà phân hóa mạnh theo khẩu vị của 3 'sếu đầu đàn'. Trong khi Vinhomes lại các siêu dự án hàng nghìn ha ở cách trung tâm hàng chục km thì Sun Group bắt đầu đặt chân đến những khu ven sông, bán đảo, cù lao.
Nhìn vào bản đồ phân bổ dự án năm Bính Ngọ, thị trường TP.HCM và vùng giáp ranh đang được dẫn dắt bởi 3 gam màu chủ đạo. Nếu Vingroup (màu đỏ) tản ra các cửa ngõ, Sun Group (màu vàng) bám chặt lấy trục sông Đồng Nai - Sài Gòn, thì Masterise Homes (màu xanh) lại cô đặc tại các vị trí "đất vàng" khan hiếm.
Vinhomes và chiến lược kiến tạo siêu đô thị vùng ven
Tâm điểm phía Đông Nam là siêu dự án lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Greend Paradise) với quy mô khổng lồ 2.870 ha. Dự án này đang hiện thực hóa tham vọng đưa TP.HCM tiến về phía biển. Đây là "nước cờ" chiến lược nhắm tới tệp khách hàng thượng lưu quốc tế, định hình một thành phố du lịch biển ngay tại hòn ngọc Viễn Đông.
Nhìn từ trên cao, công trường
Vinhomes Cần Giờ đang thay đổi từng ngày. Hệ thống đê bao chắn sóng và hạ tầng kỹ thuật phân khu đang được triển khai đồng bộ. Sau lễ khởi công hồi tháng 4/2025, tiến độ thi công thần tốc đã biến vùng đầm lầy ven biển thành hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng.
Ở cực đối lập phía Tây Bắc, Vinhomes Hóc Môn (trước đây là Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya) đang đánh thức khu vực vốn trầm lắng này. Dự án có diện tích 880 ha (lớn hơn quận 1 cũ). Tổng mức đầu tư 59.000 tỷ đồng và dự kiến được khởi công ngay sau Tết Nguyên Đán.
Để hình dung về tương lai của Cần Giờ hay Hóc Môn, hãy nhìn vào Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức). Đại đô thị này hiện đã vận hành ổn định với cộng đồng hàng chục ngàn cư dân và công viên 36 ha. Mức giá giao dịch thứ cấp năm 2026 tại đây dao động 47-80 triệu đồng/m², trở thành thước đo tham chiếu quan trọng cho các dự án vệ tinh đang hình thành.
Sun Group: Đánh thức quỹ đất ven sông
Sun Group tiếp tục cho thấy khẩu vị riêng biệt khi nhắm đến các vùng đất ven sông giàu tiềm năng. Điển hình là bán đảo Bình Quới -
Thanh Đa (hơn 400 ha) bên sông Sài Gòn, "nàng công chúa ngủ quên" suốt 3 thập kỷ. Mới đây, TP.HCM đã chấp thuận liên danh Sun Group làm nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Dự án có tổng vốn hơn 98.700 tỷ đồng, hứa hẹn biến nơi đây thành đô thị sinh thái đẳng cấp.
Tháng trước, Sun Group cũng khởi công Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc với tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng. Dự án quy mô hơn 186 ha, hướng tới mô hình quần thể thể thao - giải trí đa năng tầm cỡ quốc tế. Điểm nhấn là sân vận động 70.000 chỗ (vốn 35.000 tỷ đồng) với mái che tự động và công nghệ hiện đại, sánh ngang các biểu tượng như Wembley hay Tổ Chim.
Mở rộng sang vùng giáp ranh Đồng Nai, Khu đô thị Hiệp Hòa (Cù lao Phố) quy mô 293 ha là một dấu ấn khác mang đậm phong cách Sun Group. Với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 72.000 tỷ đồng, dự án tận dụng địa thế 4 mặt giáp sông để phát triển mô hình đô thị di sản kết hợp nghỉ dưỡng.
Masterise Homes đứng vững ở trung tâm
Tại lõi trung tâm Quận 1 cũ, Grand Marina Saigon (số 2 Tôn Đức Thắng) vẫn là biểu tượng của dòng bất động sản hàng hiệu. Được bảo chứng bởi thương hiệu Marriott, dự án này thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường với mức tham khảo từ 356 đến 570 triệu đồng/m² cho các căn penthouse hoặc view panorama trực diện sông Sài Gòn.
Dịch chuyển nhẹ về phía Thủ Thiêm - An Phú, The Global City (117,4 ha) đang dần hoàn thiện mảnh ghép "trung tâm mới". Được thiết kế bởi Foster + Partners, khu đô thị này đã bàn giao nhiều dãy shophouse và biệt thự. Giao dịch thị trường thứ cấp năm 2026 ghi nhận mức giá cho phân khúc thấp tầng dao động từ 335 đến 545 triệu đồng/m², thu hút dòng vốn của giới đầu tư.
Quốc Hoàng - Việt Hùng
