Sun Group tiếp tục cho thấy khẩu vị riêng biệt khi nhắm đến các vùng đất ven sông giàu tiềm năng. Điển hình là bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (hơn 400 ha) bên sông Sài Gòn, "nàng công chúa ngủ quên" suốt 3 thập kỷ. Mới đây, TP.HCM đã chấp thuận liên danh Sun Group làm nhà đầu tư chiến lược Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Dự án có tổng vốn hơn 98.700 tỷ đồng, hứa hẹn biến nơi đây thành đô thị sinh thái đẳng cấp.