Động Lực Group bắt tay cùng Cen Land Cú huých mạnh cho bất động sản lõi trung tâm Hà Nội

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác thương mại, mà còn được xem như bước khởi động quan trọng cho một dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm tại khu vực trung tâm thủ đô. Trong bối cảnh nguồn cung chất lượng tại lõi Thanh Xuân ngày càng khan hiếm, Động Lực Tower được kỳ vọng sẽ trở thành một cú nổ lớn cho thị trường đầu năm mới.

Sự hợp tác hứa hẹn sẽ tạo một cú huých lớn cho bất động sản lõi thủ đô

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang dần bước vào chu kỳ phục hồi với tâm thế thận trọng, nguồn cung dù nhiều nhưng căn hộ Lõi Trung Tâm thì lại cực kỳ khan hiếm.

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô gần như cạn kiệt, Động Lực Tower nổi lên như một trong số rất ít dự án mới sở hữu vị trí lõi trung tâm Thanh Xuân, được hậu thuẫn bởi chủ đầu tư có nền tảng tài chính và thương hiệu uy tín–một "của hiếm" của thị trường năm mới.

Sự bắt tay giữa Động Lực Group và Cen Land không chỉ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu doanh nghiệp lớn có bề dày lịch sử, mà còn là sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai thực tế. Khi nguồn lực được hợp nhất, cơ hội được mở rộng; khi niềm tin được đặt đúng chỗ, giá trị bền vững sẽ được hình thành.

Lễ ký kết trước thềm Xuân Bính Ngọ mang ý nghĩa như một cột mốc khởi đầu, mở ra hành trình đưa Động Lực Tower ra thị trường một cách chuyên nghiệp, có chiều sâu và có trách nhiệm.

Giới quan sát nhận định, nếu được triển khai đúng tiến độ và chiến lược, Động Lực Tower hoàn toàn có thể trở thành một trong những dự án nổi bật nhất tại trung tâm Hà Nội trong năm tới – một điểm sáng trong bức tranh thị trường đang dần định hình lại theo hướng thực chất và bền vững hơn.

Động Lực Tower – dự án chiến lược tại lõi Thanh Xuân

Động Lực Tower tọa lạc tại số 130 Hạ Đình, phường Khương Đình – khu vực được xem là một trong những trung tâm dân cư lâu đời, đông đúc và năng động bậc nhất phía Tây Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới trục Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Trường Chinh - Ngã Tư Sở, cũng như hệ thống tuyến Metro Nguyễn Trãi & Thượng Đình.

Động Lực Tower được định vị là một tòa tháp căn hộ năng lượng giữa lõi thủ đô với không gian đề cao chất lượng sống, được thiết kế chú trọng vào việc phục hồi thể chất và tinh thần cho cư dân. Dự án gồm 24 tầng nổi, 3 tầng hầm, với số lượng căn hộ giới hạn, hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ, chuyên gia, cán bộ công chức và tầng lớp trí thức đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Dự án tập trung vào những giá trị thiết thực: không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ, khu vận động – chăm sóc sức khỏe, hệ thống thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên. Tinh thần này được phát triển dựa trên nền tảng "DNA thể thao" đặc trưng của chủ đầu tư Động Lực Group.

Thiết kế của Động Lực Tower ưu tiên cửa sổ lớn đón ánh sáng và không khí tự nhiên

Uy tín của Động Lực Group – nền tảng tạo dựng niềm tin

Với 37 năm hình thành và phát triển, Động Lực Group là doanh nghiệp mang dấu ấn sâu đậm trong ngành thể thao Việt Nam, được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia và ghi dấu như một biểu tượng của tinh thần bền bỉ, tiên phong. Không chỉ sản xuất và phân phối trang thiết bị thể thao, Động Lực còn là đối tác chiến lược, nhà tài trợ đồng hành cùng nhiều giải đấu và sự kiện thể thao tầm cỡ trong nước và khu vực.

Lấy kỷ luật, sự bền bỉ, tinh thần nỗ lực không ngừng và định hướng dài hạn làm kim chỉ nam, doanh nghiệp xây dựng một triết lý phát triển nhất quán và rõ ràng. Nhờ đó, doanh nghiệp khẳng định vị thế của một chủ đầu tư chú trọng chất lượng, đề cao uy tín và theo đuổi giá trị bền vững hơn là những bước tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định.

Động Lực Tower vì thế không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là bước chuyển mình chiến lược trong hành trình mở rộng lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp – được triển khai trên quỹ đất sẵn có, với tầm nhìn dài hạn và cam kết kiến tạo giá trị bền vững ngay tại khu vực nội đô Hà Nội.

Động Lực Group và Cen Land hợp tác chiến lược, Cen Land chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền dự án Động Lực Tower

Cen Land phân phối độc quyền Động Lực Tower: Bảo chứng uy tín về pháp lý và năng lực

Nếu Động Lực Group mang đến nền tảng phát triển dự án và tầm nhìn dài hạn, thì với khách hàng, thương hiệu Cen Land chính là một bảo chứng quan trọng cho sự an tâm.

Với nhiều năm hoạt động và vị thế vững chắc trên thị trường, Cen Land được biết đến là một trong những thương hiệu môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam, sở hữu quy trình thẩm định sản phẩm chặt chẽ trước khi đưa ra phân phối.

Việc Cen Land đồng hành và trở thành đơn vị phân phối độc quyền Động Lực Tower vì vậy không chỉ đơn thuần là hợp tác bán hàng, mà còn là sự "chọn mặt gửi vàng" sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về pháp lý dự án, năng lực chủ đầu tư, tiềm năng phát triển cũng như tính thanh khoản của sản phẩm.

Đối với nhiều khách hàng và nhà đầu tư, yếu tố này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng sàng lọc, việc một "ông lớn" môi giới quyết định đứng tên phân phối độc quyền cũng đồng nghĩa với việc dự án đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch, năng lực triển khai và triển vọng thị trường.

Bên cạnh đó, thế mạnh về hệ thống phân phối rộng khắp, đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản cùng kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn giúp Cen Land có khả năng đưa thông tin dự án đến khách hàng một cách đầy đủ, chính xác và chuyên nghiệp.

Với Động Lực Tower, sự đồng hành của Cen Land không chỉ giúp dự án tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, mà còn mang lại cho khách hàng thêm một lớp đảm bảo về chất lượng sản phẩm và uy tín của chủ đầu tư – yếu tố ngày càng được đặt lên hàng đầu trong quyết định xuống tiền.