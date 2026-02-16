Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phân luồng phục vụ thi công trạm bơm chống ngập cho Đại lộ Thăng Long

16-02-2026 - 22:07 PM | Bất động sản

Từ ngày 16-2 đến 31-3-2026, tuyến đường gom bên phải Đại lộ Thăng Long và đường Lại Yên trong Khu đô thị Bắc An Khánh, được rào chắn phục vụ thi công khẩn cấp trạm bơm dã chiến Bắc An Khánh và các tuyến cống, công trình kỹ thuật đấu nối thoát nước Đại lộ Thăng Long vào khu đô thị; cải tạo hệ thống rãnh thoát nước hình thang Đại lộ Thăng Long.

Đường gom Đại lộ Thăng Long thường xuyên úng ngập mỗi khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Ảnh: Khải Lâm

Đây là hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực Đại lộ Thăng Long.

Theo phương án phân luồng, nhà thầu rào chắn di động thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 20m, rộng 4m trên đường gom phải Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc), từ Km 9+750 đến Km10+000, để thi công rảnh thoát nước hình thang. Bề rộng mặt đường gom phải còn lại 7m để các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công.

Nhà thầu thi công từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Sau khi thu hồi rào chắn, nhà thầu hoàn trả kết cấu mặt đường tạm (đến lớp thảm thô) và bảo đảm cao độ vuốt nối của từng phân đoạn thi công để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tại đường Lại Yên trong Khu đô thị Bắc An Khánh, nhà thầu rào chắn 1/2 mặt đường để thi công cống đấu nối vào trạm bơm dã chiến. Mặt đường một chiều đường Lại Yên hướng Đại lộ Thăng Long đi vào Khu đô thị An Khánh còn lại 5m để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Nhà thầu hoàn trả kết cấu mặt đường tạm (đến lớp thảm thô) và bảo đảm cao độ vuốt nối từng nửa mặt cắt một rồi mới được chuyển sang thi công phần mặt cắt còn lại để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Theo Tuấn Khải

Hà Nội Mới

