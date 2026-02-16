Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng có dừng cho vay bất động sản?

16-02-2026

Gần đây có thông tin ngân hàng sẽ dừng cho vay bất động sản do “van” tín dụng đối với lĩnh vực này bị siết, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, đại diện các ngân hàng đã bác “tín đồn” này và khẳng định, ngân hàng chưa có kế hoạch dừng cho vay bất động sản.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 34,3% so với mức 3,35 triệu tỷ đồng cuối năm 2024, chiếm 24,8% tổng dư nợ toàn hệ thống. Trong đó, tín dụng phục vụ kinh doanh bất động sản chiếm tới 44,2%, cho thấy mức độ tập trung vốn lớn vào khu vực doanh nghiệp và dự án.

Ảnh minh họa.

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản.

Mục tiêu của BIDV là cung ứng vốn, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, do vậy, BIDV triển khai kịp thời các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp, hiệu quả.

Với định hướng phát triển bền vững, BIDV sẽ tiếp tục đóng vai trò là tổ chức tín dụng chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền kinh tế. Trong đó tiếp tục đồng hành với sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản; tích cực hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, trên thị trường xuất hiện thông tin, ngân hàng tạm dừng tiếp cận mới các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Cùng với việc Ngân hàng chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, thông tin trên khiến thị trường khá “hoang mang”. Được biết, động thái của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra sau khi ngân hàng rà soát dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cân đối với nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh của ngân hàng này.

Tuy nhiên, thực tế, các ngân hàng lớn như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), BIDV... đều nâng lãi suất cho vay bất động sản lên mức cao, có nơi tiệm cận 14%/năm. Trong khi đó, các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm hoặc trả nợ trước hạn thường dưới 9%/năm, dù đã cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Nhóm ngân hàng cổ phần như Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)… cũng chủ động giảm tốc giải ngân vào bất động sản, qua đó thu hẹp tỷ trọng cho vay lĩnh vực này trong cơ cấu tín dụng khách hàng.

Theo các chuyên gia, thời gian vay vốn lãi suất thấp đã kết thúc và hiện nay, lãi suất được thiết kế theo hướng phân tầng theo mục đích sử dụng vốn, qua đó thể hiện chủ trương hạn chế tín dụng vào bất động sản, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Theo Hà Linh

Hà Nội Mới

