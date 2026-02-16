Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chúc tết công nhân thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

16-02-2026 - 21:59 PM | Bất động sản

Chiều 16-2 (nhằm ngày 29 Tết Nguyên đán), ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, chúc tết công nhân đang thi công tại Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư với tổng chiều dài khoảng 16km, điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (cũ), điểm cuối kết nối với cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây tại Km16+000 thuộc xã Long An, huyện Long Thành (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng và dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến trong năm 2026.

Theo báo cáo của đại diện Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP, hiện tiến độ thi công dự án thành phần 1 đạt khoảng 75% khối lượng. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị huy động khoảng 1/3 nhân công, phương tiện thi công so với ngày thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gửi lời chúc mừng năm mới, động viên tinh thần và mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp tục nỗ lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị các đơn vị thi công quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo chế độ làm việc ngày tết cho công nhân.

Tỉnh cũng yêu cầu nhà thầu giám sát chặt chẽ công tác thi công, hằng ngày báo cáo tiến độ dự án, không kéo dài tiến độ thi công.

Theo Phú Ngân

Sài Gòn Giải Phóng

