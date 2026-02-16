Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov viết tâm thư chúc Tết, tri ân đội ngũ bám công trường: Khi nhiều người sum vầy bên gia đình, các bạn vẫn ở lại công trường đó là sự cam kết thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý

Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov viết tâm thư chúc Tết, nhìn thẳng vào sự cạnh tranh khốc liệt của ngành xây dựng: Có khi để thắng thầu người ta chọn cách nhanh, dễ và kém minh bạch nhưng những thỏa hiệp hôm nay liệu có khiến ta day dứt và phải biện minh vào ngày mai?

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov vừa gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, kỹ sư, giám sát và công nhân của doanh nghiệp, chia sẻ về những lựa chọn thầm lặng của đội ngũ trên công trường dịp đầu năm, đồng thời nhấn mạnh các chuẩn mực nghề nghiệp, nguyên tắc không thỏa hiệp và định hướng chiến lược của Coteccons trong năm 2026.

Trong nội dung được gửi tới nhân sự, lãnh đạo Coteccons bày tỏ sự ghi nhận đối với những kỹ sư, giám sát và công nhân ở lại công trường trong dịp Tết, bám tiến độ và duy trì công việc khi nhiều người đang sum vầy cùng gia đình. Ông cho biết sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm một số công trường để trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ với đội ngũ trong những ngày đầu năm.

Chủ tịch HĐQT Coteccons - ông Bolat Duisenov.

Trong thư, ông Bolat Duisenov viết: "Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các kỹ sư, giám sát và anh em công nhân đã lựa chọn ở lại công trường trong dịp Tết năm nay. Khi nhiều người đang sum vầy bên gia đình, các bạn vẫn bám công trường, bám tiến độ, miệt mài và tận tụy với công việc. Đó là sự cam kết thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý với công việc, với đội ngũ và với trách nhiệm mà chúng ta đang gánh vác. Tôi tin rằng Coteccons được xây dựng từ chính những lựa chọn như vậy. Và trong những ngày Tết này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm một số công trường để gặp gỡ và chia sẻ cùng anh em."

Bên cạnh đó, Chủ tịch Coteccons nhấn mạnh ý nghĩa của những khoảng lặng đầu năm - thời điểm để mỗi cá nhân và tổ chức tự nhìn lại hướng đi của mình. Ông đặt vấn đề không chỉ về tốc độ phát triển mà về việc doanh nghiệp có đang đi đúng hướng hay không. Hình ảnh "Bát Tuấn Đồ" được ông nhắc tới như một ẩn dụ cho chiến lược năm 2026 "Operation Excellence": tám con ngựa cùng tiến về phía trước nhưng vẫn có một con ngoái nhìn để giữ sự tỉnh táo, quan sát rủi ro và không rời xa nền tảng ban đầu.

Mặt khác, ông Bolat Duisenov cũng nói về áp lực cạnh tranh của ngành xây dựng khi các dự án ngày càng lớn, độ phức tạp cao hơn và kỳ vọng từ xã hội cũng tăng lên. Theo ông, trong bối cảnh đó, các thỏa hiệp về tiêu chuẩn dễ xuất hiện, từ những lối tắt nhỏ đến việc nới lỏng chuẩn mực.

"Tôi hiểu và chia sẻ với anh em rằng ngành xây dựng cạnh tranh rất khốc liệt. Để thắng thầu, đôi khi người ta chọn cách nhanh hơn, dễ hơn và có lúc kém minh bạch hơn. Chữ 'kém' nhiều khi chỉ là một cách nói nhẹ đi cho những thỏa hiệp ở thời điểm đó. Nhưng điều đáng tự hỏi là: những thỏa hiệp ấy rồi có trở thành điều khiến ta day dứt trong tương lai hay không? Chúng ta muốn chọn một con đường mà người của mình không bao giờ phải băn khoăn liệu quyết định hôm nay có cần một lời biện minh đầy ngại ngùng vào ngày mai hay không. Bởi niềm tin không tự nhiên mà có, nó được dựng xây qua thời gian. Và niềm tin chỉ có thể đứng vững ở nơi có minh bạch", Chủ tịch HĐQT Coteccosn viết trong thư.

Lãnh đạo Coteccons cũng nhắc lại các nguyên tắc mà doanh nghiệp xác định là không thỏa hiệp trong năm 2026, gồm: an toàn và chất lượng; kỷ luật và minh bạch; dám nói "không" khi cần thiết; và đầu tư vào thế hệ kỹ sư mới. Theo ông, danh xưng "Industry Leader" không nằm ở khẩu hiệu mà phải hiện diện trong từng hành vi và quyết định hằng ngày của mỗi thành viên.

Đồng thời, người đứng đầu Coteccons đề cập định hướng chiến lược năm 2026 của Coteccons với việc tiếp tục triển khai "Operation Excellence", trong đó số hóa vận hành tại công trường được nhấn mạnh.

Việc phát triển các giải pháp vận hành số tích hợp thông qua VSOL được nêu như một bước đi nhằm xây dựng năng lực vận hành số trong xây dựng. Song song, việc sáp nhập GEO Foundations Việt Nam (trước đây là Bauer Việt Nam) được xác định là bước đi nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật hạ tầng, chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư công giai đoạn 2026–2030 và mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons cũng chia sẻ, năm 2025 được xem là giai đoạn doanh nghiệp chứng minh năng lực trên hành trình trở thành "Industry Leader", còn năm 2026 là giai đoạn tăng tốc thực thi. Lãnh đạo Coteccons cho rằng tăng trưởng cần đi cùng nền tảng giá trị, trong đó thành quả không chỉ đo bằng quy mô dự án mà còn bằng đời sống của người lao động, cơ hội phát triển nghề nghiệp và niềm tự hào khi nhìn lại các công trình đã góp phần tạo nên.



