Lâm Đồng: Quốc lộ 28B thông xe trở lại

Ngày 16-2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tuyến quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, đoạn thuộc xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), đã được khơi thông hoàn toàn sau 2 ngày xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và du khách giữa Đà Lạt và khu vực cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Từ sáng sớm 16-2, tại khu vực gần chân đèo Đại Ninh đang thi công, đơn vị thi công đã huy động nhiều phương tiện cơ giới cùng công nhân tập trung sửa chữa mặt đường. Lớp đá cấp phối bị bong bật trước đó được san gạt, lu lèn nhằm bảo đảm độ bằng phẳng, an toàn cho xe qua lại. Đến trưa cùng ngày, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, các phương tiện có thể lưu thông thuận lợi, chấm dứt tình trạng các phương tiện bị ùn tắc và có thời điểm không thể di chuyển.

Trước đó, trong 2 ngày 14 và 15-2 (27, 28 tháng Chạp), lưu lượng ô tô tăng đột biến trên tuyến quốc lộ 28B, trong khi một đoạn đường từ Km40+500 đến Km41+200 đang thi công chưa được lu lèn hoàn chỉnh. Mặt đường đá cấp phối bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Ngay khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý để bảo đảm giao thông thông suốt trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026.