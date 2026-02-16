Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thị sát sân bay, nhà ga, đường sắt đô thị, bến xe chiều 29 Tết

Chiều 16-2, tức ngày 29 Tết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp đi thị sát các loại hình vận tải như đường bộ, hàng không, đường sắt, đường sắt đô thị và thăm Cục CSGT trước thềm năm mới.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách trong và sau dịp Tết

Tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nỗ lực của các đơn vị hàng không đảm bảo những chuyến bay an toàn, an ninh phục vụ hành khách trong dịp Tết, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm tình trạng các chuyến bay chậm, hủy.

Báo cáo Bộ trưởng về công tác phục vụ của ngành hàng Không, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam, cho biết lĩnh vực hàng không ghi nhận sản lượng hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ.

Ba cảng hàng không trọng điểm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đều tăng trưởng hai chữ số về hành khách. Cụ thể, sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 296,51 ngàn khách và 3,82 ngàn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 19,38% về hành khách và tăng 118,16% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không sân bay đạt 2.783 lượt cất hạ cánh, hơn 427,8 ngàn khách và 4,14 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Theo ông Uông Việt Dũng, tổng sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đạt 688 lượt cất hạ cánh với hơn 108 ngàn khách và 2,63 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh về công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Trực tiếp thị sát tại nhà ga T1, khu vực check-in và kiểm soát an ninh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Tết luôn là thời điểm áp lực lớn nhất đối với vận tải hàng không, vì vậy các đơn vị phải duy trì kỷ luật khai thác, tăng cường điều phối linh hoạt, ứng dụng công nghệ để giảm thiểu chậm, hủy chuyến và nâng cao trải nghiệm hành khách.

"Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng sản lượng, mà quan trọng hơn là phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận tiện và văn minh nhất trong và sau dịp Tết"- Bộ trưởng chỉ đạo.

Phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân

Ở Bến xe Mỹ Đình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã hỏi thăm hành khách đang chờ xe về quê và lì xì động viên. Bộ trưởng cũng trực tiếp khảo sát ý kiến hành khách về chất lượng dịch vụ tại bến xe, giá vé mà nhà xe thu dịp này.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh thị sát ở Bến xe Mỹ Đình

Báo cáo Bộ trưởng, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cho biết những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, bến đã nỗ lực kiểm soát chặt chất lượng dịch vụ, đảm bảo 100% khách tới bến có xe đi. Đến thời điểm này các tuyến xe đều phục vụ đảm bảo, hiệu quả, an toàn. Đơn vị quản lý bến xe chưa nhận được bất cứ phản ánh nào về tình trạng nhồi nhét, tăng giá trái quy định.

Theo ông Hùng, từ ngày 7-2 đến 16-2, mỗi ngày, 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm khai thác hơn 1.700 lượt xe, tương đương so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách qua bến đạt hơn 184 ngàn hành khách, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Tổng lượng xe tăng cường là 995 xe.

"Trong những ngày cao điểm phục vụ vừa qua, các bến xe do công ty quản lý đã không để tình trạng xe chở quá tải, bán vé tùy tiện, đảm bảo mọi hành khách trên xe đều có vé trước khi xuất bến, hoạt động của bến và xe an toàn"- ông Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác tổ chức ở bến xe đã đảm bảo nền nếp, sạch sẽ, không có tình trạng chèn ép giá vé, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý đơn vị quản lý bến xe phải tiếp tục đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách khi còn ít chuyến nữa là sang năm mới.

"Thời điểm sau Tết Nguyên đán, các xe khách trở lại Thủ đô dự báo sẽ rất đông, bến xe phải phối hợp với các đơn vị vận tải, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Giờ đã phục vụ tốt rồi, sau Tết là dịp cao điểm tiếp tục phải phục vụ tốt hơn nữa" - Bộ trưởng nói và yêu cầu đơn vị quản lý bến xe phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé, tạo sự hấp dẫn, an toàn, có nhiều ưu thế để hành khách lựa chọn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trực tiếp khảo sát thẻ vé điện tử đi tàu ở ga Cát Linh

Ở ga Cát Linh, báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết cùng với các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô, Hanoi Metro cũng miễn phí cho hành khách đi lại trong 9 ngày dịp Tết. Chương trình miễn phí từ ngày 14-2 đến 22-2 được nhân dân đón nhận tích cực.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đơn vị vận hành đặt an toàn lên hàng đầu, rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tín hiệu, PCCC; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng hành khách; hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật; phối hợp địa phương bảo đảm an ninh, kết nối thuận tiện với xe buýt, taxi, bãi gửi xe. Đồng thời phải chủ động số hóa trong vận hành. Tất cả các tuyến đường sắt đô thị sau này khi hoạt động cũng phải đưa ngay công nghệ thẻ vé liên thông vào.

Khẳng định với mục tiêu phục vụ hành khách đi lại, ông Hùng cam kết với Bộ trưởng công ty nỗ lực tối đa đảm bảo cho hành khách đi lại xuyên Tết đảm bảo an toàn, thuận tiện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trực tiếp thị sát trên tuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô hành trình ga Hà Nội - ga Từ Sơn

Tại Ga Hà Nội, Bộ trưởng kiểm tra phương án chạy tàu Tết và yêu cầu ngành đường sắt thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, bảo dưỡng đầu máy, toa xe; bảo đảm các thiết bị an toàn hoạt động chính xác. Các đơn vị phải công khai đường dây nóng, minh bạch bán vé, ngăn chặn "cò vé", tiêu cực và vận chuyển hàng cấm. Công tác vệ sinh toa xe, điều hòa, nước sinh hoạt, trang thiết bị y tế trên tàu được đặc biệt lưu ý.