TPHCM "chốt" nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

09-02-2026 - 19:32 PM | Bất động sản

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 423,61 ha

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới, TPHCM. 

Theo Quyết định, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Liên danh nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Mục tiêu đầu tư Dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ có công năng phục vụ hỗn hợp (để bán, cho thuê, cho thuê mua) đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội với các công trình công cộng, công trình thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

TPHCM "chốt" nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa- Ảnh 1.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Quốc Anh

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 423,61 ha, trong đó diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là 405,90 ha và 17,71 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Dự kiến dự án cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở, bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được bố trí 20% tổng diện tích đất ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và bảo vệ môi trường; không được chuyển nhượng dự án trái quy định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực dự án; triển khai dự án đúng tiến độ và đúng các cam kết đã đăng ký. Trường hợp vi phạm, dự án sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

