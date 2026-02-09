Sky Realty – Đối tác phân phối độc quyền dự án The Residences at Arbora (IFF Holdings)

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu The Luxury Collection Branded Residences hiện diện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời mở ra một chương mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng siêu sang tại Việt Nam.

The Residences at Arbora – Dấu ấn kiến tạo không gian sống dành cho giới tinh hoa

The Residences at Arbora tọa lạc tại "Km số 0" trên trục đường ven biển miền Trung – điểm giao thoa hiếm hoi giữa một Đà Nẵng năng động và một Hội An trầm mặc, cổ kính. Đây là nơi vẻ đẹp hiện đại song hành cùng chiều sâu văn hóa di sản. Vị trí mang tính biểu tượng, hội tụ trọn vẹn tinh thần mà The Luxury Collection theo đuổi: một điểm đến đủ độc bản để không thể thay thế, đủ bản sắc để không thể sao chép.

The Residences at Arbora là tâm điểm nghỉ dưỡng cho giới tinh hoa

The Residences at Arbora là một trong những dự án tiêu biểu được IFF Holdings phát triển trên nền tảng hợp tác chiến lược đã được thiết lập với Marriott International – tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới.

Lễ ký kết giữa IFF Holdings và Sky Realty được xem là bước hoàn thiện cấu trúc phát triển dự án, khi chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành quốc tế và đối tác phân phối cùng đồng hành trong một hệ sinh thái, hướng tới giá trị bền vững dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu.

Dự án Arbora chính là dấu mốc đưa Đà Nẵng chính thức ghi danh trên bản đồ nghỉ dưỡng hạng sang toàn cầu. Vượt lên trên khuôn khổ một dự án bất động sản, Arbora được kiến tạo như một biểu tượng, nơi giá trị được đo bằng sự chọn lọc, chiều sâu trải nghiệm và bảo toàn giá trị theo thời gian.

Xa xỉ được tinh tuyển – chuẩn sống an lành liên thế hệ

The Residences at Arbora giới hạn số lượng ở mức tinh tuyển với chỉ 63 dinh thự cùng 74 căn Sky Villa 100% hướng biển, sở hữu bể bơi và thang máy riêng – những đặc quyền vốn chỉ dành cho giới tinh hoa.

Kế bên, Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang đóng vai trò nền tảng dịch vụ và phong cách sống, nâng tầm giá trị sở hữu. Resort dự kiến gồm 220 phòng khách sạn và 12 biệt thự nghỉ dưỡng, được hình dung như một điểm đến văn hoá và nghệ thuật.

Đại diện Sky Realty tại sự kiện ký kết phân phối độc quyền dự án The Residences at Arbora.

Tại Arbora, khái niệm xa xỉ được tái định nghĩa. Đó không còn là sự hào nhoáng bề mặt, mà là một trạng thái sống được "giám tuyển" kỹ lưỡng: từ ánh sáng, không khí, cảnh quan đến nhịp sống chậm rãi, an lành. Không gian nghỉ dưỡng tích hợp wellness được xem như linh hồn của dự án, nơi sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc được nuôi dưỡng theo thời gian.

100% các căn villa được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn Marriott International. Song hành cùng khu residences, Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang đóng vai trò trụ cột vận hành, mang đến hệ sinh thái dịch vụ lưu trú và trải nghiệm sống cá nhân hóa, chuẩn mực quốc tế.

Sky Realty và IFF Holdings: Khi hợp tác chiến lược trở thành bảo chứng giá trị di sản

Việc Sky Realty trở thành đối tác phân phối độc quyền The Residences at Arbora không chỉ là một quyết định chiến lược mà là sự gặp gỡ của những tầm nhìn tương đồng về phát triển dài hạn và giá trị di sản.

Trong bối cảnh bất động sản cao cấp ngày càng đòi hỏi sự chọn lọc khắt khe, Sky Realty – với kinh nghiệm phân phối các dự án dành cho giới tinh hoa và khả năng thấu hiểu sâu sắc nhóm khách hàng thượng lưu – đóng vai trò mảnh ghép hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển – vận hành – phân phối của dự án trên nền tảng hợp tác giữa IFF Holdings và Marriott International.

Nếu Marriott International là bảo chứng cho chuẩn mực vận hành toàn cầu, thì Sky Realty chính là cầu nối đưa tinh thần và giá trị sống của Arbora đến những chủ nhân tinh hoa và nhà đầu tư dài hạn.

Sky Realty – đối tác phân phối độc quyền dự án The Residences at Arbora.

Ông Bùi Quang Cường – Tổng Giám Đốc Sky Realty chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, khi dự án được phát triển bởi IFF Holdings, vận hành theo chuẩn mực của Marriott International và phân phối bởi Sky Realty, Arbora sẽ tiếp cận đúng những chủ nhân xứng tầm – những người đề cao sự riêng tư, chất lượng sống và giá trị tinh tuyển, truyền đời."

Ông Bùi Quang Cường – TGĐ Sky Realty ký kết hợp tác dự án Arbora cùng CĐT IFF Holdings.

The Residences at Arbora không hướng đến số đông. Đây là lựa chọn dành cho những chủ nhân tiên phong – những người tìm kiếm một tài sản nghỉ dưỡng mang chiều sâu văn hóa, giá trị tích lũy bền vững và khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ.

