Giá đất Tây Phương đấu giá lên tới hơn 164 triệu đồng/m²

Quang cảnh buổi đấu giá. Ảnh: Hữu Dũng

Trong buổi sáng 8-2, Ban tổ chức tiến hành đấu giá thành công 22 thửa đất tại thôn Bình Xá (ký hiệu BP01), diện tích mỗi thửa từ 69,2m² đến 117,1m². Giá khởi điểm các lô đất dao động từ 11.822.000 đồng/m² đến 18.455.200 đồng/m². Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa hai vòng, theo phương thức trả giá lên. 100% thửa đất được đấu giá thành công, trong đó giá trúng cao nhất đạt 164.455.200 đồng/m² và giá trúng thấp nhất là 63.822.000 đồng/m².

Buổi chiều 8-2, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu Mả Cố (khu X2) và 2 thửa đất tại khu Đồng Ngà (giai đoạn 3). Các thửa đất có diện tích từ 68,55m² đến 150m², giá khởi điểm từ 10.839.000 đồng/m² đến 50.839.000 đồng/m². Hình thức và phương thức đấu giá được thực hiện tương tự phiên buổi sáng. Toàn bộ các thửa đất đều được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất đạt 96.839.000 đồng/m² và giá trúng thấp nhất là 62.839.000 đồng/m².

Các khu đất đưa ra đấu giá đều có vị trí phù hợp với quy hoạch, có tiềm năng phát triển. Ảnh: Hữu Dũng

Các khu đất đưa ra đấu giá đều có vị trí phù hợp với quy hoạch, có tiềm năng phát triển và hạ tầng đang từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân. Thông qua phiên đấu giá, xã Tây Phương đã khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.