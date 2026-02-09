Khai mạc Home Hanoi Xuan 2026 – “Phúc Mã Phi Xuân” tại phía Tây Hà Nội

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Home Hanoi Xuan 2026 tại Mailand Hanoi City.

Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; UNESCO; cùng lãnh đạo Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, Keppel và đông đảo người dân, du khách.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Lễ khai mạc Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao, nhấn mạnh ý nghĩa của Home Hanoi Xuan như một không gian văn hóa giàu bản sắc, góp phần kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương thông qua các giá trị truyền thống của Tết Việt.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long trong việc duy trì và phát triển chương trình Home Hanoi Xuan qua nhiều năm, với tinh thần tôn trọng các giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới để phù hợp với đời sống hiện đại. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò tích cực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Nhà nước thông qua công tác gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Ông Richard Mark Leech – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long phát biểu

Trải qua nhiều 6 mùa tổ chức, Home Hanoi Xuan dần được định hình như một lễ hội văn hóa mang tính kế thừa và phát triển liên tục, gắn với định hướng dài hạn của Phú Long trong việc nuôi dưỡng các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh đô thị hiện đại, từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa cộng đồng mỗi dịp Tết đến, xuân về

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Richard Mark Leech – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long nhấn mạnh, Home Hanoi Xuan đã trở thành không gian văn hóa cộng đồng, nơi truyền thống và tương lai gặp gỡ, nơi mỗi mùa xuân đi qua đều để lại những ký ức đẹp và những giá trị bền lâu.

Thông qua Đường hoa Home Hanoi Xuan, Phú Long cam kết tiếp tục đồng hành cùng Thành phố Hà Nội trong việc nuôi dưỡng những không gian văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần xã hội và lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn.

UNESCO chứng nhận Home Hanoi Xuan là sáng kiến tiêu biểu trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác UNESCO – SOVICO

Điểm nhấn đặc biệt trong Lễ Khai mạc là nghi thức trao chứng nhận của UNESCO, ghi nhận Home Hanoi Xuan là một sáng kiến tiêu biểu trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác UNESCO – SOVICO, góp phần thúc đẩy Tầm nhìn và Kế hoạch Hành động của Hà Nội với vai trò Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Sự ghi nhận của UNESCO khẳng định giá trị và ý nghĩa của Home Hanoi Xuan trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời là động lực để Phú Long tiếp tục kiên định theo đuổi định hướng kiến tạo những không gian văn hóa giàu bản sắc, bền vững và nhân văn, đóng góp tích cực cho đời sống tinh thần của cộng đồng và Thủ đô Hà Nội.

Linh vật Phúc Mã cao 7 mét gửi gắm thông điệp khai vận đón phúc, hanh thông và khởi sắc trong năm mới Bính Ngọ.

Với chủ đề "Phúc Mã Phi Xuân", Đường hoa lựa chọn hình tượng Ngựa – biểu trưng của sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng vươn mình trong văn hóa Á Đông – làm điểm tựa sáng tạo xuyên suốt. Hình ảnh Phúc Mã dẫn dắt câu chuyện mùa xuân qua những lớp ý niệm khởi sinh – khai vận – lan tỏa phúc lành, phản chiếu nhịp chuyển động không ngừng của thời gian và tinh thần bứt phá của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong diện mạo đô thị đương đại. Qua đó, sự kiện gửi gắm lời chúc khai vận đầu xuân, mở ra niềm tin về một năm mới hanh thông, khởi sắc và thịnh vượng.

Không gian Home Hanoi Xuan 2026 tái hiện sinh động các giá trị văn hóa Tết Việt trong hơi thở đương đại.

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 diễn ra từ ngày 7/02 - 22/02/2026 (tức từ 20 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ), mở cửa miễn phí, với nhiều không gian trưng bày, tiểu cảnh nghệ thuật, hoạt động văn hóa – nghệ thuật và trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ người dân và du khách trong suốt dịp Tết.

Trong ngày khai mạc, nhiều du khách đã đến tham quan và trải nghiệm Home Hanoi Xuan 2026

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung không ngừng được làm mới và sự ghi nhận từ UNESCO, Home Hanoi Xuan 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm nhấn văn hóa mùa xuân của Thủ đô Hà Nội, góp phần lan tỏa tinh hoa di sản Tết Việt trong đời sống đương đại. Đặc biệt, năm nay - Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục lựa chọn không gian văn hóa của Home Hanoi Xuan để tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2025 và đề ra định hướng hoạt động 2026.