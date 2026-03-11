Từ thế "đơn thương độc mã" của ông Phạm Nhật Vượng, số lượng tỷ phú USD của Việt Nam tăng gấp 8 lần sau 13 năm

Trong hơn một thập kỷ qua, số tỷ phú USD của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Forbes đã tăng từ một người lên tám người. Sự thay đổi này phản ánh sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân, cùng với quy mô ngày càng lớn của thị trường vốn và các tập đoàn kinh tế trong nước.

Năm 2013: Việt Nam lần đầu có tỷ phú USD

Năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam được Forbes ghi nhận, với khối tài sản khoảng 1,5 tỷ USD, xếp hạng 974 thế giới.

Nguồn tài sản của ông chủ yếu đến từ lượng cổ phần lớn tại Vingroup – tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại và dịch vụ. Thời điểm đó, Vingroup đang mở rộng nhanh với các dự án bất động sản và trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP HCM, giúp giá trị cổ phiếu VIC tăng mạnh trên thị trường chứng khoán.

Việc ông Vượng xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes được xem là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đánh dấu lần đầu một doanh nhân trong nước gia nhập nhóm người giàu nhất thế giới.

Trong giai đoạn 2013–2016, Việt Nam chỉ có duy nhất ông Phạm Nhật Vượng trong danh sách tỷ phú USD.

Năm 2017: Xuất hiện nữ tỷ phú USD đầu tiên

Đến năm 2017, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam có thêm đại diện thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nhà sáng lập và Chủ tịch VietJet Air.

Forbes khi đó ước tính bà Thảo sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD, trở thành nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và cũng là một trong số ít nữ tỷ phú trong ngành hàng không toàn cầu.

Tài sản của bà Thảo tăng mạnh sau khi VietJet Air niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đầu năm 2017. Sự kiện này không chỉ giúp hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam thu hút nguồn vốn mới, mà còn đưa tài sản của bà Thảo vượt ngưỡng tỷ USD.

Danh sách tỷ phú USD mở rộng sang nhiều ngành

Sau năm 2017, số lượng tỷ phú USD của Việt Nam bắt đầu tăng nhanh khi nhiều doanh nhân từ các lĩnh vực khác nhau xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Năm 2018, danh sách có thêm hai đại diện là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát Group và ông Trần Bá Dương, nhà sáng lập THACO. Điều này đưa số tỷ phú USD của Việt Nam lên bốn người.

Một năm sau, năm 2019, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, gia nhập danh sách, nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên năm người.

Đến năm 2021, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, cũng được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD, phản ánh sự phát triển của lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ tại Việt Nam.

Năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, gia nhập bảng xếp hạng, đưa tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên 7 người, mức cao nhất thời điểm đó. Song, số lượng 7 tỷ phú USD Việt Nam không được duy trì do những biến động của thị trường.

Đến năm 2026, Việt Nam có 8 tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes, mức cao nhất từ trước đến nay. Ba gương mặt mới góp mặt gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank.

Cùng với các tỷ phú đã có từ trước như ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang, danh sách năm nay phản ánh sự hiện diện của nhiều ngành kinh tế khác nhau như bất động sản, hàng không, thép, ngân hàng và tiêu dùng.

