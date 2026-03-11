Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện lễ khởi công một dự án quy mô lớn ở Thanh Hóa

Ông Trịnh Văn Quyết có mặt tại sự kiện khởi công dự án của Eurowindow.

Vào sáng ngày 10/3, Công ty CP Eurowindow Holding tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của ông Trịnh Văn Quyết. Sự xuất hiện của ông tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự.

Trước đó, vào ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án.

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn FLC là chủ đầu tư của nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó có Khu công nghiệp FLC Hoàng Long với diện tích khoảng 286 ha.

Đáng chú ý nhất là dự án FLC Sầm Sơn, được khánh thành vào tháng 7/2015, có quy mô hơn 200 ha, tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi; khách sạn 5 sao thiết kế hình cánh cung ôm trọn bể bơi nước mặn rộng 5.100 m²; khu resort cao cấp; cùng sân golf 18 lỗ… tạo nên một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Thanh Hóa.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Eurowindow Light City của Eurowindow Holding có quy mô khoảng 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng. Khu đô thị nằm bên bờ sông Mã, khu vực được định hướng phát triển các không gian đô thị gắn với cảnh quan tự nhiên của thành phố Thanh Hóa.

Từ vị trí dự án có thể kết nối với trung tâm hành chính của tỉnh qua các trục giao thông như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, đồng thời tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và nhiều tiện ích đô thị trong khu vực.

Một số hạng mục được giới thiệu tại dự án gồm Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Đông Sơn như mặt trời, chim Lạc, trống đồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị được phát triển với nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, shophouse và căn hộ chung cư. Trong đó có khoảng 2.460 căn nhà phố thương mại, 600 căn biệt thự cùng các công trình thương mại dịch vụ, công viên và hồ điều hòa.

Eurowindow Holding được biết đến là doanh nghiệp đã tham gia phát triển một số dự án đô thị, nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại tại Hà Nội, Khánh Hòa, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An. Tại Thanh Hóa, doanh nghiệp này trước đó đã triển khai khu đô thị Eurowindow Garden City.