Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng

Trên nhiều vị trí, các đơn vị thi công đang đồng loạt mở các tuyến đường công vụ bằng đất đá để phục vụ việc vận chuyển vật liệu và di chuyển của thiết bị cơ giới. Những con đường tạm này dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ, chuẩn bị cho việc triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.