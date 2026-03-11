Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng

11-03-2026 - 13:42 PM | Bất động sản

Những ngày đầu tháng 3, khu vực xã Thượng Phúc ở phía Nam Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi công trường thi công sân vận động Trống Đồng – hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic bước vào giai đoạn san gạt, chuẩn bị mặt bằng.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 10/3, tại khu đất rộng hàng chục hecta, hàng loạt máy xúc, máy ủi cùng xe tải cỡ lớn liên tục hoạt động.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 3.

Từng đoàn xe ben nối đuôi nhau vận chuyển đất đá ra vào công trường, trong khi các máy xúc đào, hạ cốt nền và máy ủi san phẳng mặt đất, tạo nên không khí thi công khẩn trương.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 4.

Trên nhiều vị trí, các đơn vị thi công đang đồng loạt mở các tuyến đường công vụ bằng đất đá để phục vụ việc vận chuyển vật liệu và di chuyển của thiết bị cơ giới. Những con đường tạm này dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ, chuẩn bị cho việc triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 5.

Sân vận động Trống Đồng được quy hoạch trên diện tích khoảng 73 ha, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Theo thiết kế, công trình đạt tiêu chuẩn của FIFA, tích hợp hệ thống mái che đóng mở tự động cùng nhiều công nghệ vận hành hiện đại.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 6.

Kiến trúc sân vận động lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của văn hóa Việt – kết hợp với các giải pháp công nghệ như ghế ngồi thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh thời gian thực và các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong vận hành.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 7.

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trọng điểm của dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có quy mô hơn 9.100 ha với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu đô thị thể thao – dịch vụ quy mô lớn ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng - Ảnh 8.

Theo kế hoạch, công trình sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới và là điểm nhấn mới của hạ tầng thể thao Thủ đô.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

SGO Land hợp tác với Prime Land bước đi chiến lược tiên phong thị trường Bắc Hà Nội

SGO Land hợp tác với Prime Land bước đi chiến lược tiên phong thị trường Bắc Hà Nội

13:30 , 11/03/2026
Từ bài toán giãn dân của Hà Nội sang tương lai cửa ngõ phía Tây TP. HCM

Từ bài toán giãn dân của Hà Nội sang tương lai cửa ngõ phía Tây TP. HCM

13:30 , 11/03/2026
Ra mắt hệ sinh thái sống all-in-one tại khu vực phía Nam Hà Nội

Ra mắt hệ sinh thái sống all-in-one tại khu vực phía Nam Hà Nội

13:30 , 11/03/2026
Bán đất bằng giấy viết tay từ 36 năm trước, giờ người mua mới đi làm sổ đỏ, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Bán đất bằng giấy viết tay từ 36 năm trước, giờ người mua mới đi làm sổ đỏ, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

12:53 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên