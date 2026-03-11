Bay trên công trường sân vận động Trống Đồng
Những ngày đầu tháng 3, khu vực xã Thượng Phúc ở phía Nam Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi công trường thi công sân vận động Trống Đồng – hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic bước vào giai đoạn san gạt, chuẩn bị mặt bằng.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 10/3, tại khu đất rộng hàng chục hecta, hàng loạt máy xúc, máy ủi cùng xe tải cỡ lớn liên tục hoạt động.
Từng đoàn xe ben nối đuôi nhau vận chuyển đất đá ra vào công trường, trong khi các máy xúc đào, hạ cốt nền và máy ủi san phẳng mặt đất, tạo nên không khí thi công khẩn trương.
Trên nhiều vị trí, các đơn vị thi công đang đồng loạt mở các tuyến đường công vụ bằng đất đá để phục vụ việc vận chuyển vật liệu và di chuyển của thiết bị cơ giới. Những con đường tạm này dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ, chuẩn bị cho việc triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.
Sân vận động Trống Đồng được quy hoạch trên diện tích khoảng 73 ha, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Theo thiết kế, công trình đạt tiêu chuẩn của FIFA, tích hợp hệ thống mái che đóng mở tự động cùng nhiều công nghệ vận hành hiện đại.
Kiến trúc sân vận động lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của văn hóa Việt – kết hợp với các giải pháp công nghệ như ghế ngồi thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh thời gian thực và các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong vận hành.
Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trọng điểm của dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có quy mô hơn 9.100 ha với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu đô thị thể thao – dịch vụ quy mô lớn ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Theo kế hoạch, công trình sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới và là điểm nhấn mới của hạ tầng thể thao Thủ đô.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
