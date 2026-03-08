Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Báo quốc tế: Việt Nam xây sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới, vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu

08-03-2026 - 09:06 AM | Bất động sản

Tờ Beinsports (Qatar) đưa tin, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới.

Mới đây nhất, trưa ngày 6/3, chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đăng tải hình ảnh mô phỏng sân vận động cùng dòng trạng thái: "Việt Nam bắt đầu xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Công trình được gọi là sân Trống Đồng".

Báo quốc tế: Việt Nam xây sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới, vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu - Ảnh 1.

Bài đăng của Fabrizio Romano về sân vận động Trống Đồng.

Trước đó, các tờ báo trong khu vực Đông Nam Á và cả báo Anh, Mỹ đưa tin về sân vận động Trống Đồng. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, Việt Nam chính thức bắt đầu dự án xây dựng sân vận động Trống Đồng, công trình trung tâm của Thành phố Thể thao Olympic tại Hà Nội.

Sân Trống Đồng được thiết kế với sức chứa tối đa 135.000 chỗ, con số đủ để đưa công trình này vượt qua Rungrado 1st of May Stadium và trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Để dễ hình dung, Daily Mail đưa ra so sánh về sức chứa của Sân Trống Đồng gần gấp đôi Old Trafford, sân nhà của Manchester United, hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi.

Tờ này cũng thông tin thêm, kiến trúc sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của nền văn minh Việt cổ, thể hiện tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự bền vững. Mục tiêu của dự án là kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại, tạo nên một công trình mang tính biểu tượng quốc gia.

Báo quốc tế: Việt Nam xây sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới, vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu - Ảnh 2.

Công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Tờ Beinsports (Qatar) đưa tin: "Việt Nam sẽ trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động mới hiện đang trong quá trình xây dựng, có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt qua sân Rungrado mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên với nhiều hơn 5.000 chỗ".

Tờ báo của Qatar thông tin thêm, sân vận động lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Công trình sẽ mang tên Trống Đồng và được trang bị mái che có thể đóng mở, cho phép tổ chức không chỉ các sự kiện thể thao mà còn nhiều hoạt động cộng đồng và nghệ thuật quanh năm.

Báo chí Anh cũng dẫn ví dụ về các sân vận động như Wembley (Anh), Tổ Chim (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar), cho rằng những công trình mang tính biểu tượng này từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, và Sân Trống Đồng được kỳ vọng đóng vai trò tương tự với Việt Nam.

Dự án cho biết sân vận động sẽ sở hữu mái che đóng mở lớn nhất thế giới, ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường. Công trình được định hướng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội quy mô lớn của quốc gia.

Tờ beIN SPORTS USA viết: "Không chỉ là sân bóng, đây còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Dự ấn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức".

Báo quốc tế: Việt Nam xây sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới, vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu - Ảnh 3.

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.

Ngày 19/12/2025, Vingroup đã khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng tại Hà Nội. Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.

Với diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.



Ngọc Lan

An Ninh Tiền Tệ

