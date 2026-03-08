Tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, vốn 67 tỷ USD đi qua 15 tỉnh thành có diễn biến mới

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Ninh Bình liên quan đến hướng tuyến của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh Khu tái định cư Đồng Mốc thuộc tổ dân phố Lộ Bàn, phường Đức Phổ đã được đầu tư hạ tầng, xây dựng nhà ở kiên cố để phục vụ di dời người dân cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, khu vực này hiện lại nằm trong quy hoạch hướng tuyến của dự án.

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh hướng tuyến để tránh khu tái định cư hoặc có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân có nguy cơ phải di dời lần thứ hai.

Bộ Xây dựng cho biết dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, sau đó Chính phủ ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (nay chuyển giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư) phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, các bước chuẩn bị đầu tư như lựa chọn tư vấn quản lý dự án, rà phá bom mìn, đánh giá tác động môi trường cũng đang được triển khai song song.

Bộ Xây dựng cũng dẫn Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành các dự án độc lập. Nguồn vốn thực hiện sẽ được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, đồng thời các địa phương được chủ động tổ chức lập và thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Bộ Xây dựng cho biết sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, Bộ sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật tại các khu vực tuyến đi qua.

Việc khảo sát sẽ hướng tới tối ưu hóa hướng tuyến, hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân, các khu dân cư hiện hữu cũng như các công trình di tích, tôn giáo, tâm linh.

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua phường Trường Thi dịch chuyển về phía tây khoảng 300m so với thiết kế hiện nay, nhằm tránh ảnh hưởng đến đất tôn giáo của Nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên, đình và chùa tại thôn Trình Xuyên Thượng. Theo phản ánh, phương án này chỉ ảnh hưởng khoảng 120 hộ dân.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến cử tri và giao đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ các phương án trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Mục tiêu là lựa chọn hướng tuyến tối ưu, bảo đảm kết nối giao thông khu vực, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, đồng thời giảm thiểu tác động tới đời sống người dân và các công trình văn hóa, tín ngưỡng tại địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tại phiên họp thứ 7 diễn ra mới đây, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đến nay đã được phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường.

Đơn vị tư vấn đang xây dựng kế hoạch đấu thầu, nhiệm vụ, dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát khảo sát; hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác.



