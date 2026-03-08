Lâm Đồng hủy 5 sổ đỏ đã cấp cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).



Theo đó, Sở này hủy các sổ đỏ số BM 926889, BM 926888, BM 926890, BM 926891, BM 926892 do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh ký cấp ngày 28/02/2013 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh để công ty này thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh).

Lý do hủy: thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất.

Phần diện tích thuộc 5 sổ đỏ này trải rộng tại huyện Đức Trọng cũ, nay là các xã Đức Trọng, Ninh Gia, Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh mới triển khai được một vài hạng mục rồi bỏ hoang

Trước đó, ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi toàn bộ hơn 1.400ha đất đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh do công ty này vi phạm luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng.

Tuy nhiên, công ty này không giao nộp các sổ đỏ nên Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng phải ban hành quyết định hủy theo quy định.

Liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành quyết định thu hồi 877ha rừng mà tỉnh giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý tại các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine. Sau thu hồi, diện tích này được giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010 với tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm bị thu hồi, dự án chỉ thi công được khoảng hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác. Chủ đầu tư chỉ mới rót 2.296 tỷ đồng vào dự án.

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ xác định dự án Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra sai phạm về đất đai, đầu tư, nên yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Dự án này cũng gắn với hàng loạt vấn đề tiêu cực, khiến nhiều quan chức vướng lao lý. Trong đó, hồi tháng 3/2023, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt về hành vi nhận hối lộ.

Đến tháng 8/2023, cựu Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án Nhận hối lộ.

Tháng 1/2024, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí 3 năm tù về tội Đưa hối lộ; cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận 5 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 6 năm 6 tháng tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Liên quan các sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan chức năng đã tuyên án phạt tù đối với cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng nhiều cán bộ khác.