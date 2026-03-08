Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt trùm 'cát lậu' Quảng Ninh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy

08-03-2026 - 06:55 AM | Bất động sản

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, ở đặc khu Vân Đồn, để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Cường, còn gọi là Cường “cát”, được xác định là đối tượng cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng thời khởi tố, tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng . Cơ quan công an cho biết, cả hai đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, thời gian qua, Hoàng Văn Cường đã thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên biển. Công an cũng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy liên quan vụ án.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quan Minh được thành lập từ tháng 1/2005, có trụ sở tại đặc khu Vân Đồn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và đầu tư dự án. Trong cơ cấu vốn góp, Hoàng Văn Cường nắm 90% vốn điều lệ, ông Hoàng Bá Dũng nắm 10%. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Hoàng Văn Cường.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án phức tạp, các bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Hoàng Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang xây siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới rộng gần 1.900 ha, sẽ có khu thương mại tự do thế hệ 2

Việt Nam đang xây siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới rộng gần 1.900 ha, sẽ có khu thương mại tự do thế hệ 2 Nổi bật

Nhà đầu tư “cắt lãi”, môi giới mỗi ngày nhận 2-4 khách ký gửi bán lại bất động sản

Nhà đầu tư “cắt lãi”, môi giới mỗi ngày nhận 2-4 khách ký gửi bán lại bất động sản Nổi bật

Vinaconex góp mặt thế nào tại dự án sân bay Long Thành trị giá hơn 16 tỷ USD?

Vinaconex góp mặt thế nào tại dự án sân bay Long Thành trị giá hơn 16 tỷ USD?

21:05 , 07/03/2026
Bắt nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

Bắt nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

18:10 , 07/03/2026
Hỏa hoạn tại Công ty bao bì Bông Sen, khói đen cuồn cuộn

Hỏa hoạn tại Công ty bao bì Bông Sen, khói đen cuồn cuộn

18:10 , 07/03/2026
Đủ mặt bằng sạch, dự án cầu Hồng Hà vượt tiến độ

Đủ mặt bằng sạch, dự án cầu Hồng Hà vượt tiến độ

17:59 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên