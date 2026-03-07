Đủ mặt bằng sạch, dự án cầu Hồng Hà vượt tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà là một hạng mục trọng điểm của đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công từ tháng 10-2025.

Cầu có chiều dài 6km bắc qua sông Hồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh (cũ) nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh (Hà Nội), với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra trục kết nối giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công.

Hiện nay, nhà thầu đang đồng loạt thi công cọc khoan nhồi.

Mặt bằng của dự án đã được giải phóng 100%.

Một số mố cầu đã hoàn thành khoan cọc.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, sáng 7-3, trên công trường xây dựng cầu Hồng Hà, nhà thầu đang tích cực triển khai hạng mục khoan cọc nhồi, làm dầm thép. Hàng chục mũi thi công, với hơn 200 máy móc hiện đại, đang thi công trên tất cả các khu vực của dự án.

Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Nhà thầu còn phải đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ qua dự án.

Hơn 500 công nhân cùng kỹ sư thi công liên tục 3 ca mỗi ngày trên dự án.

Không khí thi công sôi động trên công trường dự án cầu Hồng Hà.

Trụ cầu P045 đã hoàn thiện 23 cọc khoan nhồi.

Ông Trần Đăng Khoa, Kỹ sư trưởng dự án Cầu Hồng Hà cho biết: “Hiện tại, chúng tôi huy động 30 mũi thi công với gần 500 công nhân và kỹ sư để thi công hạng mục móng cọc khoan nhồi và kết cấu mố trụ. Hiện tại đã thi công được 600 trên tổng số 941 móng cọc và 30 trụ cầu”.

Theo ông Trần Đăng Khoa, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công trình đã được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành tất cả các trụ cầu trong năm 2026, toàn dự án vượt tiến độ đề ra 5 tháng.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc điều hành thuộc nhà thầu Chung Chính thông tin: “Chúng tôi đảm nhận thi công 3 trụ giữa sông. Hiện tại gói thầu đã hoàn thiện hạng mục cọc khoan nhồi và đang tiến hành thi công phần trụ cầu. Đơn vị đang vượt tiến độ đề ra 30%”.

Theo ông Nguyễn Công Định, việc thi công trên sông gặp không ít khó khăn, tuy nhiên nhà thầu đã điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành tất cả các hạng mục dưới sông trước mùa lũ tiểu mãn năm 2026.

Với tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”, trong năm qua, thành phố đã khởi công, hoàn thành hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm, đặt nền móng cho hạ tầng khung chiến lược của giai đoạn tiếp theo.

Khí thế lao động hăng say đang bắt đầu ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, với quyết tâm đưa các dự án sớm đưa vào khai thác, không chỉ người dân được hưởng lợi, mà còn mở rộng không gian đô thị, tạo đà Thủ đô phát triển bền vững.