Vinaconex góp mặt thế nào tại dự án sân bay Long Thành trị giá hơn 16 tỷ USD?

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng loạt.

Trong số các nhà thầu tham gia dự án, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) là một trong những doanh nghiệp góp mặt trong gói thầu lớn nhất của toàn bộ dự án – gói 5.10 thi công và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Trước đó, ngày 24/8/2023, ACV công bố lựa chọn Liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 39 tháng.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas – thành viên của IC Holdings (Thổ Nhĩ Kỳ). Các thành viên còn lại bao gồm nhiều nhà thầu lớn trong nước như Ricons, Newtecons, Sol E&C thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Bá Dương; cùng các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và một số đơn vị khác như Phục Hưng Holdings, ATAD, Hawee.

Trong quá trình đấu thầu, Vietur là một trong ba liên danh tham gia vòng đấu thầu lần hai của gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và liên danh CHEC – BCEG – Vietnam Contractors. Đầu tháng 8/2023, Vietur là liên danh duy nhất được ACV đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư từng gửi kiến nghị cho rằng Vietur vi phạm quy định đấu thầu và không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu này.

Khi đó, ACV khẳng định quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng thời nhấn mạnh việc chấm thầu được tiến hành kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Trong bối cảnh dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, những diễn biến liên quan đến hoạt động đấu thầu tại dự án tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới nhất, ngày 7/3, Vinaconex cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Theo thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 5/3 vừa qua, ACV cũng cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV. Theo cơ quan điều tra, hai cá nhân này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán của toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương khoảng 16,03 tỷ USD theo đơn giá năm 2014). Theo thiết kế, sân bay khi hoàn thành sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư, sân bay Long Thành được xây dựng đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), trở thành cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia và hướng tới vai trò trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Dự án được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021–2026) đầu tư hơn 4,6 tỷ USD, xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, đạt công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách để nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án, đạt công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.