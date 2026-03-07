Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

07-03-2026 - 18:10 PM | Bất động sản

Thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu.

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, hai cá nhân bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Thông tin từ Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bắt nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới- Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới.

Diễn biến trên xảy ra không lâu sau khi Vinaconex thực hiện thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. Trước đó, ngày 13/2, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí này.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Vinaconex trải qua giai đoạn chuyển giao tại vị trí lãnh đạo thượng tầng kéo dài gần hai năm. Trước đó, ông Đào Ngọc Thanh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhưng phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe. Từ tháng 7/2024, ông Nguyễn Hữu Tới được giao đảm nhiệm vị trí này cho đến khi bàn giao lại vào đầu năm 2026.

Hiện Vinaconex hoạt động với ba trụ cột chính gồm xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính, đồng thời đặt mục tiêu trở thành một trong 5 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam trong những năm tới.

Doanh nghiệp này cho biết đã tích lũy quỹ đất khoảng 2.000 ha tại nhiều địa phương đang phát triển mạnh trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên… Danh mục phát triển tập trung vào các phân khúc bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp. Vinaconex đặt kế hoạch nâng tổng quỹ đất lên khoảng 5.000 ha vào năm 2025.

Trong lĩnh vực xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và từng thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh Vietur, đơn vị trúng gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến chủ đầu tư dự án này, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư “cắt lãi”, môi giới mỗi ngày nhận 2-4 khách ký gửi bán lại bất động sản

Nhà đầu tư “cắt lãi”, môi giới mỗi ngày nhận 2-4 khách ký gửi bán lại bất động sản Nổi bật

Đại dự án 145.000 tỷ đồng của Sun Group có sân vận động 70.000 chỗ, gần gấp đôi sân Mỹ Đình về sức chứa có diễn biến mới

Đại dự án 145.000 tỷ đồng của Sun Group có sân vận động 70.000 chỗ, gần gấp đôi sân Mỹ Đình về sức chứa có diễn biến mới Nổi bật

Việt Nam đang xây siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới rộng gần 1.900 ha, sẽ có khu thương mại tự do thế hệ 2

Việt Nam đang xây siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới rộng gần 1.900 ha, sẽ có khu thương mại tự do thế hệ 2

18:11 , 07/03/2026
Hỏa hoạn tại Công ty bao bì Bông Sen, khói đen cuồn cuộn

Hỏa hoạn tại Công ty bao bì Bông Sen, khói đen cuồn cuộn

18:10 , 07/03/2026
Đủ mặt bằng sạch, dự án cầu Hồng Hà vượt tiến độ

Đủ mặt bằng sạch, dự án cầu Hồng Hà vượt tiến độ

17:59 , 07/03/2026
Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại

Cổ phiếu FLC: Từ "siêu cổ phiếu" tăng 240% đến huỷ niêm yết và hành trình trở lại

17:43 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên