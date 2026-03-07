Việt Nam đang xây siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới rộng gần 1.900 ha, sẽ có khu thương mại tự do thế hệ 2

Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Về lộ trình thực hiện, trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật và logistics; trong đó hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay sẽ có khả năng đón khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ sau năm 2030 đến 2050, sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng với bốn đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hiện các công việc liên quan đang được triển khai rất khẩn trương. Về giải phóng mặt bằng cho sân bay, đến nay, đã tạm bàn giao 1.259,45 ha/1.884,93 ha đất (đạt 66,82%), trong đó, cơ bản hoàn thành chi trả tạm ứng toàn bộ đất nông nghiệp giao lâu dài cho các hộ dân. Cùng đó, các dự án tái định cư, hoàn trả nghĩa trang cũng được khẩn trương thực hiện.

Song song với đó, hiện nay các nhà thầu gấp rút thi công trên diện tích có mặt bằng sạch, như tháp không lưu (đạt 15% khối lượng thi công của tháp), công trình phụ trợ phục vụ bay. Tại nhà ga VIP, công tác ép cọc đạt tỉ lệ 100%, công tác đào, bóc hữu cơ đạt 100%, hiện đang thực hiện công tác bê tông lót móng; kế hoạch hoàn thành hầm vào giữa tháng 4/2026.

Tại khu bay, công tác xử lý nền đất yếu đạt tỉ lệ 24%. Với hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà thầu tập trung thi công xử lý nền cho các khu vực đã được bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác thi công chính, bắt đầu từ tháng 4/2026.

Thủ tướng kiểm tra thực địa tình hình thực hiện dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Về giao thông kết nối sân bay Gia Bình, theo quy hoạch, có các tuyến đường bộ gồm cao tốc Hà Nội-Gia Bình dài 41 km, cao tốc Gia Bình-Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) dài khoảng 75-80 km (chưa triển khai đầu tư), đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đang triển khai, dự kiến khai thác năm 2027.

Cùng với đó là các tuyến đường sắt được quy hoạch, triển khai như đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt đô thị Hà Nội kéo dài…; đề xuất tổ chức tuyến vận tải đường sông.

Trong đó, cao tốc Hà Nội - Gia Bình là tuyến đường trực tiếp kết nối và là điều kiện tiên quyết để sân bay Gia Bình có thể đi vào vận hành kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Hiện tuyến đường này đã được giao 2 địa phương Hà Nội và Bắc Ninh triển khai theo phương thức PPP.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, UBND TP. Hà Nội cho biết tổng diện tích trên địa bàn khoảng 201 ha, đến nay, đã thu hồi đất công và chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng diện tích có thể bàn giao cho nhà đầu tư dự kiến đạt 163,9 ha (đạt khoảng 81%), dự kiến, trong tháng 3 này có thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện công tác kiểm đếm, quy chủ phần diện tích đất thu hồi theo mốc giải phóng mặt bằng được xác lập.

Sáng ngày 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án giao thông kết nối.

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ rõ các mục tiêu cần quán triệt xây dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng (phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng), thông minh, văn minh, hiện đại; khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ thứ hai mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó mở ra không gian phát triển mới hiện đại cho Hà Nội, Bắc Ninh và đồng bằng sông Hồng, kết nối các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại của đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, tiến độ tất cả các công trình thuộc hệ sinh thái sân bay Gia Bình, trong đó có các đường kết nối trong giai đoạn 1 phải bám sát tiến độ xây dựng sân bay. Bắc Ninh hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 1 trước ngày 30/4, giai đoạn 2 trước ngày 30/6/2026.

Về thành lập khu thương mại tự do thế hệ 2, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đề xuất. Bộ Tài chính cân đối sử dụng nguồn tăng thu để hỗ trợ cho sân bay Gia Bình vì đây là công trình khẩn cấp về an ninh quốc phòng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng giao EVN chủ trì về hệ thống điện kết nối sân bay, VNPT về viễn thông, tỉnh Bắc Ninh về cấp nước, bảo đảm hệ thống cây xanh. Về vật liệu xây dựng, tỉnh Bắc Ninh phải hỗ trợ, bảo đảm cho cả Hà Nội để phục vụ sân bay Gia Bình và các dự án liên quan trên tinh thần cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu.