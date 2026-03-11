Ra mắt hệ sinh thái sống all-in-one tại khu vực phía Nam Hà Nội

Hệ sinh thái all-in-one: Nền tảng bền vững cho chuẩn sống mới

Xu hướng lựa chọn bất động sản hiện nay đang dịch chuyển mạnh từ mục tiêu "mua chỗ ở" sang "mua phong cách sống". Người mua không chỉ xem xét diện tích, số phòng hay vị trí, mà họ quan tâm đến việc có thể sống trọn đời trong một môi trường tiện nghi và trọn vẹn hay không. Đặc biệt với các gia đình nhiều thế hệ, việc sở hữu không gian phù hợp cho cả người già, người trưởng thành và trẻ nhỏ là ưu tiên hàng đầu.

Him Lam Thượng Phúc Legend (Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu Đô thị số 5 tại khu K1, K2 xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) được phát triển theo định hướng đô thị thể thao – thương mại – sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái nội khu đa chiều. Dự án được trang bị 39 tiện ích nội khu bao gồm công viên cây xanh, không gian thể thao ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian giải trí – thư giãn cho mọi lứa tuổi. Trong đó, các khu vực thương mại gắn với shophouse tạo điều kiện cho cư dân vừa sinh sống, vừa khai thác thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian.

Hệ 39 tiện ích nội khu phục vụ tối ưu nhu cầu của cộng đồng cư dân

Với thiết kế hiện đại hai mặt tiền, dãy shophouse sở hữu điểm nhấn đặc biệt giúp chủ sở hữu không chỉ an cư mà còn dễ dàng khai thác cho thuê hoặc kinh doanh. Tính linh hoạt này giúp gia tăng dòng tiền từ bất động sản và giảm sự phụ thuộc vào "sóng" của thị trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng ngày càng được giới đầu tư và người mua cân nhắc trong bối cảnh lãi suất và chi phí vốn tăng cao.

Không gian đô thị được quy hoạch với mật độ hợp lý, tạo cảm giác rộng thoáng, kết nối các khu chức năng một cách liền mạch, giúp xây dựng một cộng đồng cư dân thực thụ thay vì đơn thuần là khu nhà ở. Đây chính là nền tảng để hình thành một đô thị sống thực – nơi các hoạt động hằng ngày diễn ra trơn tru từ việc sinh hoạt, vận động đến giải trí và kết nối cộng đồng.

Từ chuẩn sống mới đến giá trị đầu tư dài hạn

Song hành với giá trị sống, Him Lam Thượng Phúc Legend còn sở hữu lợi thế rõ rệt về vị trí. Dự án toạ lạc tại Thường Tín – cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội. Đây là khu vực có quy hoạch chiến lược và thu hút đầu tư hạ tầng "khủng". Việc hưởng lợi từ các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cùng quy hoạch siêu ga Ngọc Hồi và sân bay thứ hai của Hà Nội giúp vị trí dự án được xem là "điểm rơi" trong chu kỳ tăng trưởng mới của khu Nam Hà Nội.

Ở góc độ tài sản, các sản phẩm thấp tầng gắn liền với đất luôn được đánh giá cao nhờ tính khan hiếm và khả năng giữ giá. Trong bối cảnh quỹ đất lõi ngày càng hạn chế, nguồn cung hữu hạn giúp tài sản có dư địa tăng trưởng theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng và đô thị hóa. Đây cũng là phân khúc phù hợp với chiến lược "mua sớm – giữ lâu – hưởng trọn biên độ".

Dãy shophouse giúp Chủ sở hữu tạo nguồn thu ổn định khi cộng đồng cư dân đô thị đi vào vận hành

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất vay mua bất động sản tại nhiều ngân hàng đang neo ở mức cao so với các năm trước, áp lực tài chính cho người mua cũng tăng. Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-14% trong thời gian ngắn. Các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank hay MB áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở mức trên 13%/năm chỉ trong 12 tháng đầu, và tăng mạnh theo từng kỳ hạn tiếp theo. Trong khi đó, Chủ đầu tư Minh Dũng hiện vẫn đang duy trì chính sách hỗ trợ tài chính đối với dự án Him Lam Thượng Phúc Legend lên tới 70% giá trị sản phẩm, miễn gốc và lãi trong 12 tháng đầu giúp giảm đáng kể áp lực dòng vốn ban đầu cho người mua. Đây là cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính, tạo "hành lang" thanh khoản khi chi phí vốn từ ngân hàng đang ở mức cao, giúp gia tăng hiệu quả đầu tư và hỗ trợ chiến lược đầu tư trung hạn – dài hạn.

Trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản, giá trị tài sản không chỉ nằm ở vị trí hay mức giá ban đầu, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và tạo ra giá trị bền vững theo thời gian. Him Lam Thượng Phúc Legend được nhìn nhận như một giải pháp all-in-one, kết hợp chuẩn sống hoàn chỉnh với tiềm năng tích lũy dài hạn tại phía Nam Hà Nội – một trong những cực tăng trưởng mới của bất động sản Thủ đô.

Công ty CP Phát triển BĐS Won Direct – Đơn vị phân phối độc quyền dự án Him Lam Thượng Phúc Legend

Trụ sở: Tầng 07, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Phương Liệt, Hà Nội.

Website: https://himlamthuongphuclegend.vn/

Hotline: 0986.556.580