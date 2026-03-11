SGO Land hợp tác với Prime Land bước đi chiến lược tiên phong thị trường Bắc Hà Nội

Dấu mốc chiến lược tại cực tăng trưởng phía Bắc Thủ đô

Ngày 10/03/2026, tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản SGO - SGO Land và chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Prime Land đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược tại dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiền Phong (tên thương mại Pearl Rivera Hà Nội).

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo hai doanh nghiệp cùng các đối tác chiến lược và đại diện nhiều cơ quan thông tấn báo chí. Theo thỏa thuận hợp tác, SGO Land trở thành đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh dự án, tham gia vào các hoạt động đầu tư phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, truyền thông – marketing và tổ chức hệ thống phân phối cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc SGO Land cho biết: "Pearl Rivera Hà Nội hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một dự án tiêu biểu tại khu vực Mê Linh – nơi đang nổi lên như cực tăng trưởng mới tại phía Bắc của Thủ đô. Với năng lực triển khai và hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, SGO Land kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Chủ đầu tư kiến tạo một chuẩn mực sống sinh thái mới tại phía Bắc Hà Nội," ông Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Theo đại diện SGO Land, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, những dự án có vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và pháp lý minh bạch như Pearl Rivera Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực.

Về phía Chủ đầu tư, đại diện Prime Land cho biết doanh nghiệp đánh giá cao năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và hệ thống kinh doanh của SGO Land – yếu tố quan trọng để dự án có thể tiếp cận thị trường một cách hiệu quả.

"Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của SGO Land sẽ giúp Pearl Rivera Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng của dự án, đồng thời mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản có giá trị thực và bền vững," đại diện Prime Land nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, dự án Pearl Rivera Hà Nội sẽ được phát triển theo mô hình "Thành phố sinh thái châu Âu" nằm ven Đầm Vân Trì – hồ sinh thái tự nhiên lớn nhất phía Bắc Thủ đô, hướng tới kiến tạo một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên, tiện nghi đô thị và cộng đồng cư dân chất lượng cao tại khu vực Mê Linh.

Pearl Rivera Hà Nội – Đô thị đón đầu tương lai giãn dân Thủ đô

Sự kiện ký kết hợp tác giữa SGO Land và Prime Land diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị toàn diện. Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cấu trúc phát triển của Hà Nội đang chuyển dịch từ mô hình đô thị hướng tâm sang mô hình đa cực hướng sông, trong đó trục sông Hồng được xác định là động lực phát triển mới của thành phố.

Trong chiến lược này, Mê Linh được định vị là cực tăng trưởng phía Bắc cùng với Đông Anh và Sóc Sơn, giữ vai trò cửa ngõ phát triển đô thị, dịch vụ và logistics gắn với sân bay quốc tế Nội Bài. Nằm ở phía Bắc sông Hồng, khu vực này cũng phù hợp với định hướng mở rộng đô thị Hà Nội theo trục hướng sông trong quy hoạch mới.

Song song với đó, quá trình giãn dân nội đô với kế hoạch di dời hơn 860.000 người khỏi lõi đô thị cũng đang kích hoạt một làn sóng dịch chuyển tự nhiên ra các đô thị vệ tinh, bám theo hệ thống 14 tuyến metro và trục sông Hồng. Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội phát triển cho những khu vực ven đô sở hữu lợi thế về hạ tầng và quỹ đất.

So với Đông Anh – khu vực đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong những năm gần đây, Mê Linh hiện vẫn được xem là "vùng trũng" về giá, trong khi còn sở hữu quỹ đất phát triển đô thị lớn và dư địa tăng trưởng dài hạn. Việc quy hoạch sau cũng giúp Mê Linh "đi tắt đón đầu" về quy hoạch, tạo nên sự bài bản trong phát triển đô thị, đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư về phía Bắc Thủ đô.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City là dự án trọng điểm Quốc gia vừa khởi công tháng 2/2026.

Đáng chú ý, việc siêu dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City quy mô gần 700 ha được khởi công vào ngày 2/2/ 2026 vừa qua đã tạo thêm lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Bắc Hà Nội

Nằm tiếp giáp với siêu đô thị Bắc Thăng Long Urban City, Pearl Rivera Hà Nội được quy hoạch với quy mô hơn 40,3 ha, định hướng phát triển theo mô hình thành phố sinh thái châu Âu. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trên trục phát triển Nhật Tân – Nội Bài – Hồ Tây, giúp cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm hành chính tây hồ tây chỉ trong khoảng 10 phút di chuyển.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là lợi thế cảnh quan sinh thái khi nằm kế cận Đầm Vân Trì rộng 180 ha - hồ tự nhiên lớn nhất khu vực phía Bắc Hà Nội, với đường dạo bộ ven hồ dài khoảng 1,7 km, cùng tầm nhìn rộng mở ra khoảng 20 ha mặt nước.

Pearl Rivera Hà Nội sở hữu diện tích cây xanh và mặt nước lớn.

Theo quy hoạch, Pearl Rivera Hà Nội sẽ cung cấp ra thị trường 857 sản phẩm nhà ở thấp tầng, bao gồm shophouse, liền kề và biệt thự đơn lập, song lập. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%, diện tích mặt nước lớn cùng hơn 200 tiện ích đa chức năng, dự án hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm những không gian sống xanh và thoáng đãng ngày càng gia tăng tại các đô thị lớn, những khu đô thị sinh thái tự nhiên được quy hoạch bài bản như Pearl Rivera Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản phía Bắc Thủ đô.