Từ bài toán giãn dân của Hà Nội sang tương lai cửa ngõ phía Tây TP. HCM

Chu kỳ mở rộng đô thị của TP.HCM

Lịch sử phát triển của TP.HCM cho thấy quá trình mở rộng đô thị thường diễn ra theo chu kỳ khoảng 10-15 năm, gắn với sự hình thành của các trục hạ tầng lớn và các khu đô thị quy mô.

Những năm 1990, Phú Mỹ Hưng đã mở ra cực phát triển phía Nam, biến vùng đất ven đô khi đó trở thành một trung tâm đô thị hiện đại của thành phố. Khoảng một thập kỷ sau, sự phát triển của khu Đông với Thủ Thiêm, Quận 2 và sau này là thành phố Thủ Đức đã hình thành một cực tăng trưởng mới gắn với các trục hạ tầng như Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1.

Khi khu Nam và khu Đông dần hoàn thiện, nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ mở rộng tiếp theo của TP.HCM đang dịch chuyển về phía Tây, nơi các tuyến hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành đang dần hình thành.

Nếu nhìn theo chu kỳ phát triển này, cửa ngõ phía Tây TP.HCM có thể đang đứng trước thời điểm tương tự khu Nam thành phố vào cuối những năm 1990 - giai đoạn trước khi Phú Mỹ Hưng trở thành một trung tâm đô thị mới.

Bài học từ sự chuyển mình của các khu vực ven đô Hà Nội

Sự phát triển của Hà Nội trong hơn một thập kỷ qua cũng cho thấy quy luật tương tự.

Khoảng 10-15 năm trước, các khu vực như Cầu Giấy, Mỹ Đình hay Long Biên từng được xem là vùng ven của thủ đô. Tuy nhiên, khi các tuyến hạ tầng lớn như Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 trên cao và cầu Vĩnh Tuy được hoàn thiện, khu vực này nhanh chóng trở thành trung tâm mới của thành phố.

Hạ tầng nâng cấp biến Quận Cầu Giấy (Hà Nội) từ những mảnh ruộng ven đô trở thành trung tâm sống mới.

Theo dữ liệu từ Savills và Bộ Xây dựng, giá bất động sản phía Tây Hà Nội đã tăng từ 15-20 triệu đồng/m² (năm 2009) lên tới 75-210 triệu đồng/m² vào năm 2025 - tiệm cận, thậm chí vượt xa nhiều khu vực nội đô cũ.

Thực tế này cho thấy "ngoại vi" chỉ là trạng thái tạm thời của những khu vực chưa được kích hoạt bởi hạ tầng, kinh tế và cộng đồng sống. Khi các yếu tố này hội tụ, một trung tâm đô thị mới sẽ tự nhiên hình thành.

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM và vai trò của Bến Lức

Trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM, khu vực phía Tây được xác định là trục giao thương và logistics chiến lược, kết nối thành phố với toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các tuyến hạ tầng quan trọng đang hình thành tại khu vực này gồm: vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Những tuyến giao thông này tạo nên mạng lưới kết nối vùng quan trọng, giúp hàng hóa và dòng người di chuyển giữa miền Tây, TP.HCM và Đông Nam Bộ mà không cần đi xuyên qua khu vực trung tâm.

Trong bối cảnh đó, Bến Lức (Long An) đang nổi lên như một điểm giao của hạ tầng, logistics và dòng dân cư. Khu vực này nằm ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, nơi giao cắt của các trục giao thông chiến lược, tạo thành một "bàn xoay logistics" kết nối miền Tây với khu vực Đông Nam Bộ.

Bến Lức (Long An) là cửa ngõ kết nối TP. HCM và vùng kinh tế Tây Nam Bộ thông qua các tuyến đường huyết mạch và trục xuyên tâm.

Không chỉ có lợi thế hạ tầng, Bến Lức còn sở hữu nền tảng kinh tế công nghiệp mạnh. Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này sẽ được bao quanh bởi 51 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 12.500 ha, cùng nhiều trung tâm logistics và cụm công nghiệp mới. Trong khi đó, Bình Chánh - khu vực giáp ranh trực tiếp với Bến Lức - hiện đã có hơn 835.000 dân, khiến nhu cầu mở rộng không gian sống ra các khu vực lân cận ngày càng rõ rệt.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn nhận định: "Trong quá trình phát triển đô thị, các tuyến vành đai thường đóng vai trò xương sống giúp mở rộng không gian thành phố. Khi hạ tầng hoàn thiện, dòng vốn đầu tư và các khu đô thị mới sẽ dịch chuyển theo, từ đó hình thành những trung tâm đô thị mới."

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tại Bến Lức đã tăng 68% trong tháng 3/2024, cho thấy khu vực này đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.

Các chỉ số từ số liệu của Batdongsan.com cho thấy bất động sản Bến Lức (Long An) đang tăng nhịp trở lại.

Dòng vốn của các nhà phát triển lớn bắt đầu xuất hiện

Song song với sự phát triển của hạ tầng và công nghiệp, Bến Lức cũng đang chứng kiến sự tham gia của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn.

Một số dự án đô thị quy mô đã được triển khai tại khu vực này như Waterpoint của Nam Long, cùng các khu đô thị mới do Ecopark và một số doanh nghiệp trong nước phát triển. Bên cạnh đó, một số tập đoàn bất động sản lớn cũng đang nghiên cứu kế hoạch phát triển các khu đô thị mới tại Bến Lức nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển đô thị trong giai đoạn tới.

Trong đó, BIM Land - thành viên BIM Group - doanh nghiệp đã phát triển nhiều đô thị và điểm đến quy mô và đẳng cấp tại Việt Nam, cũng đang có kế hoạch triển khai một dự án tại khu vực này với định hướng quy hoạch đô thị tích hợp, phù hợp văn hóa và xu hướng phát triển của Bến Lức trong tương lai.

BIM Land ghi dấu với chiến lược phát triển các điểm đến tích hợp và kiến tạo cộng đồng giàu bản sắc tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Phu Quoc Marina, Thanh Xuan Valley…

Chu kỳ đô thị mới đang dần hình thành

Lịch sử phát triển đô thị thường lặp lại theo một quy luật quen thuộc: hạ tầng mở đường, dòng vốn đi trước và cư dân sẽ theo sau. Khi các tuyến giao thông chiến lược dần hoàn thiện và cấu trúc kinh tế vùng dịch chuyển, những khu vực cửa ngõ có khả năng kết nối mạnh mẽ thường trở thành các trung tâm phát triển mới.

Trong bức tranh đó, cửa ngõ phía Tây TP.HCM đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một cực đô thị quan trọng trong chu kỳ phát triển tiếp theo của vùng đô thị lớn nhất cả nước.