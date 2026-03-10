Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD ở Đà Nẵng đón tin vui

10-03-2026 - 16:43 PM | Bất động sản

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD ở Đà Nẵng đón tin vui - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích quy hoạch là 985,5 ha. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Hiện nay, các vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và chồng lấn khoáng sản của dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản được giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, hướng dẫn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Kết luận thanh tra số 48/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thực hiện rà soát các điều kiện của Dự án để xem xét, đề xuất đưa vào danh mục các dự án xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Các bên liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực, sớm hoàn thành dự án theo đúng thẩm quyền và quy định.

Đồng thời, UBND thành phố nghiên cứu thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng để tiếp tục rà soát, thúc đẩy việc xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tương tự.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích quy hoạch là 985,5 ha. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn; 1 khu giải trí casino; 1 sân gôn 18 lỗ.

Đến nay Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - chủ đầu tư dự án đã đầu tư 1,4 tỷ USD vào dự án; trong năm 2025, dự án đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Dự kiến, trong giai đoạn 2, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD để triển khai dự án, gồm 198 căn villa hướng biển, trung tâm hội nghị quốc tế đa chức năng với sức chứa lên đến 2.500 người; khu trung tâm thương mại và vui chơi giải trí dành cho gia đình; mở rộng sân gôn thứ hai. Đồng thời bổ sung hơn 1.000 phòng khách sạn 5 sao.

Các dự án này dự kiến tạo thêm hơn 2.000 việc làm, đóng góp trên 2.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho ngân sách…

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liên danh Him Lam của ông Dương Công Minh muốn đầu tư 2 tuyến metro tại thành phố giàu nhất cả nước, có thể khởi công ngay đầu năm sau

Liên danh Him Lam của ông Dương Công Minh muốn đầu tư 2 tuyến metro tại thành phố giàu nhất cả nước, có thể khởi công ngay đầu năm sau Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

14:05 , 10/03/2026
Khách du lịch nườm nượp về Phú Quốc, dự án nào hưởng lợi?

Khách du lịch nườm nượp về Phú Quốc, dự án nào hưởng lợi?

13:30 , 10/03/2026
Hai Thành bắt tay loạt đối tác lớn phát triển dự án quy mô 80 ha

Hai Thành bắt tay loạt đối tác lớn phát triển dự án quy mô 80 ha

13:30 , 10/03/2026
Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

12:49 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên