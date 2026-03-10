Siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD ở Đà Nẵng đón tin vui

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích quy hoạch là 985,5 ha. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Hiện nay, các vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và chồng lấn khoáng sản của dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản được giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, hướng dẫn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Kết luận thanh tra số 48/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thực hiện rà soát các điều kiện của Dự án để xem xét, đề xuất đưa vào danh mục các dự án xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Các bên liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực, sớm hoàn thành dự án theo đúng thẩm quyền và quy định.

Đồng thời, UBND thành phố nghiên cứu thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng để tiếp tục rà soát, thúc đẩy việc xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tương tự.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích quy hoạch là 985,5 ha. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn; 1 khu giải trí casino; 1 sân gôn 18 lỗ.

Đến nay Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - chủ đầu tư dự án đã đầu tư 1,4 tỷ USD vào dự án; trong năm 2025, dự án đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Dự kiến, trong giai đoạn 2, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD để triển khai dự án, gồm 198 căn villa hướng biển, trung tâm hội nghị quốc tế đa chức năng với sức chứa lên đến 2.500 người; khu trung tâm thương mại và vui chơi giải trí dành cho gia đình; mở rộng sân gôn thứ hai. Đồng thời bổ sung hơn 1.000 phòng khách sạn 5 sao.

Các dự án này dự kiến tạo thêm hơn 2.000 việc làm, đóng góp trên 2.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho ngân sách…