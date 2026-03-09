Giá đất xung quanh đại dự án 35.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, có trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới

Vinhomes Global Gate hay còn gọi là Vinhomes Cổ Loa nằm tại huyện Đông Anh cũ, Hà Nội, do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 35.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị này có khoảng 15.000 căn hộ, quy mô dân số hơn 37.000 người. Trong đó, hơn 4.000 biệt thự đơn lập, liền kề cao 4-5 tầng, hai tòa chung cư 45 tầng với hơn 4.800 căn hộ. Ngoài ra, dự án còn 14 công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ ở) cao 45 tầng, có hơn 6.000 căn hộ.

Nổi bật nhất là Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Vinhomes Cổ Loa nằm dọc hai bên đường Trường Sa (QL5 kéo dài), kết nối thẳng với cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống. Phía Bắc dự án tiếp giáp với các thôn Văn Thượng, Làng Dâu, Lực Canh. Phía Đông tiếp giáp Khu trường quay ngoài trời, Khu Công viên Văn hóa - Lịch sử, cụm dân cư thôn Trung Thôn và khu nông nghiệp xã Đông Hội.

Phía Nam giáp Trung tâm Triển lãm Quốc Gia và tuyến đường nối cầu Tứ Liên (kết nối Đông Anh - Tây Hồ) với phân khu đô thị N9, bên kia sông Ngũ Huyện Khê là các thôn Hội Phụ, Đông Hội, Lại Đà. Phía Tây giáp khu dân cư các thôn Xuân Trạch, Xuân Canh và thôn Văn Tinh.

Với ranh giới nói trên, khu vực xung quanh Vinhomes Cổ Loa có một số tuyến đường chạy qua gồm đường Trường Sa, đường Xuân Canh , đường QL3 (đoạn Cầu Đuống - Cầu Đôi), đường Đông Hội (từ QL3 - ngã ba thôn Đông Hội đến đê Sông Đuống), đường Cổ Loa (từ ngã ba giao cắt QL3 đến ngã ba giao cắt đường Cao Lỗ), đường Dục Tú (từ QL3 ngã ba rẽ vào trục kinh tế miền đông cũ, phố Lộc Hà đến ngã ba Cầu Dục Tú).

Theo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 do HĐND TP Hà Nội phê duyệt, tuyến đường có giá đất ở cao nhất là QL3 (đoạn Cầu Đuống – Cầu Đôi) với giá đất ở vị trí 1 (VT1) hơn 41 triệu đồng/m². Các vị trí còn lại trên tuyến này (VT2, VT3, VT4) dao động khoảng 16,9 – 22,6 triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với các tuyến đường khác trong khu vực.

Trong khi đó, tuyến có giá đất ở thấp nhất là đường Trường Sa, với giá đất ở VT1 khoảng 18,2 triệu đồng/m², còn các vị trí VT2, VT3, VT4 lần lượt khoảng 13,8 triệu đồng/m², 11,4 triệu đồng/m² và 10,5 triệu đồng/m².

Nhìn chung, các tuyến đường như Xuân Canh, Đông Hội, Dục Tú có mức giá đất ở VT1 dao động khoảng 17 – 18 triệu đồng/m², còn đường Cổ Loa cao hơn một chút với khoảng 22,7 triệu đồng/m², nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tuyến QL3.







