Vận tải đường sắt thiệt hại nặng nề do sà lan đâm cầu Ghềnh

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến ngày 9/3 ngành vận tải đường sắt đã thiệt hại trên 40 tỷ đồng do sự cố sà lan đâm va vào dầm cầu Ghềnh (km 1699 + 860, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn qua phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Ngành đường sắt đã phong tỏa cầu Ghềnh.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ sà lan NB-8437 đâm va vào cầu Ghềnh gây hư hại kết cấu cầu, ngành đường sắt đã dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua Khu gian Biên Hòa - Dĩ An, thay đổi phương án tổ chức chạy tàu. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến .

Về vận tải hành khách (sơ bộ đến 8h ngày 8/3), hàng ngày bãi bỏ 2 đoàn tàu khách Thống nhất, 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Số lượng vé trả lại các tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM là trên 10.000 vé (hủy vé bình quân 2.000 vé/ngày). Chạy tàu chuyển tải Chuyển tải 23 đoàn tàu khách giữa Biên Hòa - Dĩ An, 1 đoàn tàu khách Biên Hòa - Sài Gòn (9.000 lượt). Chạy tàu chuyển tải hành khách từ Sài Gòn đến Dĩ An: 18 đoàn (82 lượt); Chuyển tải 160 tấn hành lý.

Hành khách được trung chuyển tại ga Biên Hòa.

Vận tải hàng hóa, bãi bỏ 3 đôi tàu chuyên tuyến/ngày, 2 đoàn tàu hàng khu đoạn; Giải thể dọc đường 6 đoàn tàu hàng chuyên tuyến; 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính mỗi ngày giảm 6.000 tấn hàng. Tăng chi phí do cự ly chuyển tải bằng ô tô. Làm chậm tất cả các đoàn tàu từ Nha Trang đến Tháp Chàm - Sài Gòn và chậm tiếp các ngày tiếp theo. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến đến ngày 20/3, ước tính thiệt hại thêm do sự cố này khoảng 140 tỷ đồng.