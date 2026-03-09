Sau 15 năm đặt nền móng tại Đà Nẵng, FPT dồn dập khởi động 7 dự án lớn trên khắp cả nước chỉ trong 3 tháng

Trong gần bốn thập kỷ phát triển, FPT luôn được định vị là tập đoàn công nghệ tư nhân hàng đầu Việt Nam với ba trụ cột chính gồm công nghệ, viễn thông và giáo dục. Song hành với các lĩnh vực cốt lõi này, thời gian gần đây tập đoàn này đang từng bước hiện thực hóa một tham vọng lớn khác là phát triển bất động sản.

Khác với nhiều doanh nghiệp địa ốc thuần túy, chiến lược bất động sản của FPT được thiết kế theo mô hình hệ sinh thái khép kín, trong đó các khu đô thị, khu công nghệ và tổ hợp giáo dục đóng vai trò như hạ tầng phục vụ trực tiếp cho cộng đồng kỹ sư, chuyên gia và sinh viên do chính FPT đào tạo hoặc thu hút.

Nền móng đầu tiên cho chiến lược này được đặt tại Đà Nẵng với dự án FPT City quy mô 181 ha tại khu vực Ngũ Hành Sơn. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, lấy FPT Complex Đà Nẵng và hệ thống giáo dục của FPT làm hạt nhân, hình thành cộng đồng chuyên gia công nghệ, kỹ sư và sinh viên. Trong khu đô thị này, FPT đã phát triển chuỗi căn hộ FPT Plaza với tổng nguồn cung dự kiến hơn 3.000 căn.

Điểm đáng chú ý là sau khi đặt viên gạch đầu tiên tại Đà Nẵng, bức tranh bất động sản của FPT gần như "lặng sóng" trong suốt hơn một thập kỷ. Phải đến khoảng 15 năm sau, làn sóng mở rộng mới thực sự tăng tốc khi tập đoàn liên tiếp triển khai các dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Tại Hà Nội, đầu năm nay FPT đã khởi công Khu Công viên công nghệ số Tây Tựu – Phú Diễn với quy mô gần 200 ha và tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành không gian làm việc của 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số và lao động phụ trợ. Hạng mục đầu tiên của siêu dự án này dự kiến sẽ sớm đi vào khai thác trong năm 2027.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, đầu tháng 3 mới đây FPT đã đề xuất đầu tư hai dự án tại Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, Khu đô thị công nghệ rộng 44 ha với vốn dự kiến hơn 8.700 tỷ đồng, cùng Khu công nghệ số gần 8 ha với tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 163 tỷ đồng.

Song song với đó, tại Hải Phòng, tập đoàn sắp khởi công Tổ hợp giáo dục quy mô 10 ha với tổng vốn khoảng 650 tỷ đồng. Dự án hiện hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực. Điểm nhấn của tổ hợp là khối nhà Alpha cao 13 tầng tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, cùng hai khối giảng đường cao 4 - 7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m2.

Tại Gia Lai, FPT cũng đang được tỉnh thúc đẩy dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software cùng Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ. Đồng thời, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục thành lập Khu công nghệ số tập trung Long Vân theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhìn vào chuỗi động thái dồn dập này, có thể thấy FPT đang chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt trên thị trường địa ốc. Thay vì phát triển các đại đô thị thương mại hay bất động sản nghỉ dưỡng dàn trải, tập đoàn tập trung xây dựng các "đô thị công nghệ" tích hợp, nơi kết nối chặt chẽ giữa văn phòng làm việc, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo, khu nhà ở và tiện ích nội khu.

Nhờ đó, bất động sản không chỉ là một mảnh ghép trong hệ sinh thái, mà còn đóng vai trò hạ tầng nền tảng giúp FPT mở rộng quy mô nhân lực, thu hút chuyên gia công nghệ và hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực công nghệ – giáo dục.



