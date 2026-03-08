Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm về quản lý đất đai ở Cần Thơ

Ngày 8-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra về "Phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn".

Bên cạnh những nỗ lực trong việc ổn định bộ máy, kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt hạn chế. Điển hình là tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chức năng phát hiện việc tham mưu cho thuê đất làm siêu thị tại TP Ngã Bảy (cũ) không đúng trình tự, thủ tục .

Nghiêm trọng hơn, tại một dự án khu công nghiệp (giai đoạn 1), cơ quan tài chính - kế hoạch cấp huyện (cũ) đã tính thiếu tới 25,14 tỉ đồng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa .

Tại một dự án bến xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) còn nợ 4,76 tỉ đồng (số tiền này đã được nộp trong quá trình thanh tra); đồng thời có 2 dự án chưa thực hiện tính tiền và chậm tiến độ.

Đối với Sở Tài chính, sở chưa xây dựng phương án sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp theo quy định. Việc tham mưu khi ban hành quyết định bán tài sản nhà, đất công chưa đầy đủ nội dung theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Riêng Sở Xây dựng tham mưu bán tài sản nhà, đất theo phương án đã được phê duyệt còn chậm; việc giải quyết bán nhà theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP chưa bảo đảm đúng thời hạn; đồng thời không liên hệ cơ quan tài chính để phát hành hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Hiện còn 4 căn nhà bỏ trống, xuống cấp, chưa có phương án xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Đối với UBND các xã, phường: Một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch đưa đất vào sử dụng, để xảy ra tình trạng đất trống, bỏ hoang, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Công tác quản lý quỹ đất công ích ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, cập nhật hồ sơ, dẫn đến phát sinh tình trạng lấn chiếm. Có trường hợp cho mượn đất công để canh tác trong thời gian dài chưa đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, thất lạc hồ sơ nguồn gốc và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch.

Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường đẩy mạnh sắp xếp, xử lý tài sản công; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất bỏ trống, bị lấn chiếm để kịp thời xử lý, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát. Thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra thành phố toàn bộ số tiền vi phạm qua thanh tra. Đồng thời, yêu cầu cơ quan thuế rà soát, thu hồi các quyết định miễn, giảm tiền thuê đất không đúng quy định và tổ chức truy thu đầy đủ số tiền phải nộp, bao gồm cả khoản chậm nộp theo quy định của pháp luật.



