Bắc Ninh thu hồi hơn 28 ha đất dự án Trường Đại học Kinh Bắc

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản thông báo về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ thực hiện thu hồi diện tích 280.949,3 m2 (tương đương hơn 28 ha) đất của Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ thuê tại phường Từ Sơn và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh quản lý, khai thác theo quy định.

Lý do thu hồi là do công ty đã vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, trong trường hợp này, Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ sẽ không được bồi thường về đất, tài sản, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định.

Thông báo cũng nêu rõ, doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo quy định kể từ ngày nhận được thông báo, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thực hiện ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/12/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành văn bản số 497/UBND-THĐT về việc chấm dứt hoạt động đối với dự án Trường Đại học Kinh Bắc.

Theo đó, văn bản này được đưa ra trên cơ sở xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5028/STC-KTĐN ngày 7/12/2025, báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh Bắc tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) thực hiện theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr.QĐ34 ngày 17/11/2025 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Hồi đầu năm 2024, dự án Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ cũng từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) điểm tên là một trong 58 dự án trên địa bàn tỉnh chậm đưa đất vào sử dụng.

Khánh Hân